ايران و پاكستان براي تقويت امنيت مرزها توافق كردند / خط لوله گاز ايران به هند و پاكستان تا دو ماه آينده نهايي مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، پرويز داوودي به خبرنگاران گفت: سفر به پاكستان به دعوت شوكت عزيز نخست وزير اين كشور و براي امضاي اسناد شانزدهمين كميسيون مشترك دو كشور صورت گرفت و اين سفر در چارچوب سفر مقامات دو كشور و به منظور ارتقاي روابط با كشورهاي همسايه و مسلمان انجام شد.

وي با اشاره به مباحث انجام شده در شانزدهمين كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور ايران و پاكستان و همچنين مباحثي كه در مذاكرات دوجانبه در اين سفر صورت گرفت، اظهار داشت: موضوع خط انتقال لوله گاز از عسلويه به كشورهاي هند و پاكستان موضوع مهمي بود كه در اين سفر مباحث سازنده اي در اين زمينه صورت گرفت و در زمينه اختلاف قيمت نيز قرار شده است كه نخست وزير پاكستان به كارشناسان خود دستور بررسي مجدد قيمت و همچنين دكتر احمدي نژاد به كارشناسان ايراني ذي ربط در اين باره دستور بررسي قيمت صادر شود تا اختلاف نظر ها كم شده و بر سر يك قيمت مناسب انعقاد قرارداد نهايي شود.

معاون اول رئيس جمهوري در ادامه خاطرنشان كرد: خط لوله گاز ايران به هند و پاكستان تا دو ماه آينده نهايي مي شود.

داوودي تصويب تعرفه هاي تجاري ترجيحي ايران و پاكستان در مجلس شوراي اسلامي را گامي ارزشمند در راستاي ارتقا سطح همكاري هاي اقتصادي توصيف كرد و گفت: نخست وزير پاكستان و هيات مذاكره كننده از اين تصميم ايران خرسند بودند و آن را نقطه عطفي در تجارت دو كشور مي دانستند.

معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به توافق طرفين بر احداث شركت سرمايه گذاري مشترك ايران و پاكستان گفت: زمينه مناسبي براي اجراي پروژه هاي مشترك فراهم شده است كه اين شركت مي تواند در تسريح اجراي پروژه ها موثر باشد.

داوودي ادامه داد: پس از موافقت ايران با 200 ميليون دلار خط اعتباري براي سرمايه گذاري در برخي پروژه ها در پاكستان مقرر شد در پروژه هاي جديدي اين اعتبار هزينه شود و مورد بهره برداري قرار گيرد.

وي از گفت وگو در خصوص مسائل امنيتي در مرزها به عنوان يكي از موضوعات مهم خود در مذاكره با مقامات عالي رتبه پاكستان ياد كرد و گفت: براي گسترش تجارت با پاكستان نيازمند مرزهاي امن هستيم تا تجار بتوانند به راحتي تجارت كنند و تامين امنيت مرزها موجب افزايش حجم تجارت بين دو كشور مي شود و در اين سفر توافقات خوبي به عمل آمد تا امنيت در مرزها تقويت شود.

داوودي تاكيد كرد: با توجه به تقويت امنيت و همچنين راه هاي افزايش همكاري ها سطح مبادلات دو كشور به طور چشم گيري افزايش خواهد يافت.

وي ديدارهاي خود با مقامات عالي رتبه پاكستان را سازنده و دوستانه توصيف كرد و بر عزم جدي دو كشور براي گسترش روابط دو كشور تاكيد كرد.

معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به آغاز عمليات اجرايي احداث كارخانه دست و پا سازي مصنوعي در اسلام آباد گفت: اين اقدام نيكو و انسان دوستانه هديه اي بود كه جمهوري اسلامي به منظور كمك به آسيب ديدگان زلزله در اين كشور احداث و تجهيز خواهد كرد.

وي در پايان از سفر يك هيات پاكستاني به كشورمان براي پيگيري توافقات به عمل آمده و اعزام يك هيات كارشناسي به پاكستان در آينده اي نزديك خبر داد.

داوودي همچنين با اشاره به ديدار خود باتجار در پاكستان گفت: جمهوري اسلامي ايران براي همكاري در اجراي پروژه هاي مشترك با كشورهاي همسايه ازجمله پاكستان آمادگي دارد.