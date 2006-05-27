6 ميليون بطري دهان شويه اول مهر در مدارس كشور توزيع مي شود

دكتر محمد مهدي وردي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه فلورايد در آب تمامي مناطق كشور به حد كافي وجود ندارد، بنابراين وزارت بهداشت براي اين مناطق با توزيع دهان شويه هاي حاوي سديم فلورايد اين كمبود را جبران مي كند.

وي اظهار داشت: بطري هاي دهان شويه در تهران نيز فقط در مناطقي كه فلورايد كافي در آب آن وجود ندارد، توزيع مي شود لذاتوزيع فلورايد به مناطق محروم محدود نشده بلكه ملاك محروميت آب مناطق مختلف ازفلورايد است .

مدير كل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت: هزينه هر بطري سديم فلورايد بين 150 تا 170 تومان است بنابراين اجراي طرح توزيع دهان شويه در مدارس كشور در مجموع 960 ميليارد تومان هزينه در برخواهد داشت.

وي در مورد بودجه خدمات پيشگيري و درمان بيماريهاي دهان و دندان كودكان زير 12 سال گفت: حدود 13 ميليارد و 400 ميليون ريال بين سازمان هاي بيمه گر و وزارت بهداشت به صورت مساوي در زمينه بهداشت دهان و دندان تخصيص داده شد كه وزارت بهداشت براي ارائه خدمت هماهنگ سهم خود را به سازمان بيمه خدمات درماني واگذار كرد و بر اساس آن دندان شماره 6 دانش آموزان مقطع اول و دوم دبستان تحت پوشش بيمه قرار گرفت.

وردي با بيان اينكه وزارت بهداشت درصدد ترويج فرهنگ بيمه دندان در جامعه است، گفت: مجلس بودجه امسال اين طرح را از 13 ميليارد و 400 ميليون ريال به 20 ميليارد ريال افزايش داد تا براي خدمات پيشگيري و درمان بيماريهاي دهان و دندان كودكان زير 12 سال مورد استفاده قرار گيرد.



