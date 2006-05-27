مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش :

آيت الله هاشمي رفسنجاني : اگر امنيت مي خواهيم بايد به خواسته هاي به حق جامعه توجه كنيم

سفراي كشورهاي آفريقايي درديدار با دكتر جاسبي خواستار شدند: توسعه شعبه هاي برون مرزي دانشگاه آزاد در قاره آفريقا

در يازدهمين اجلاس شوراي اجرايي اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد: گسترش روابط علمي و آموزشي دانشگاه هاي جهان اسلام



اعتماد ملي :

بوش و بلر پس از مذاكره درباره پرونده هسته اي ايران : انتخاب با ايران است

البرادعي : ديدگاه متفاوت ايران را به آمريكا منتقل كردم

رسول خادم عضو شوراي شهر : لايحه دولت شوراها را نابود مي كند



اعتماد:

طرح هاي بزرگ آب در كشور به اجرا در مي آيد، واردات و صادرات آب از شمال و جنوب و باروري ابرها در مركز

واكنش نمايندگان و اعضاي شوراي شهر به لايحه اصلاح قانون شوراها، تصدي گري دولت بر شوراها ممنوع

محمد جواد ظريف: حاضريم به صورت جدي و مستقيم گفت و گو كنيم و آمريكا نيز مستثنا نيست



ابرار:

احمدي نژاد: سلاح هسته اي هيچ كشوري را ابر قدرت نمي كند

زيبا كلام: رابطه با آمريكا بايد تابع منافع ملي ما باشد

البرادعي مدعي شد: موافقت اصولي ايران با توقف غني سازي



ابتكار:

تلاش براي كشاندن ايران و آمريكا به پاي ميز مذاكره؛ البرادعي و كرزي ميانجي گري مي كنند

هاشمي رفسنجاني : آمريكا و انگليس سرعقل بيايند

مجمع عمومي فعاليت شوراي مركزي دوره سوم خانه احزاب را تاييد كرد؛ غفوري فرد و حبيبي غايبان بزرگ



اقتصاد پويا:

تركان ، مدير عامل نفت و گاز پارس: شركت هاي بزرگ خارجي يكي پس از ديگري متقاضي سرمايه گذاري در ايران شدند

هاشمي رفسنجاني : به شما رهبران انگليس و آمريكا مي گويم درباره ايران عاقلانه تر، متفكران تر و آينده نگرتر باشيد

معاون اول رئيس جمهور درديدار با نخست وزير پاكستان : ايران و پاكستان براي رسيدن به بلندترين نقطه روابط از ابزارهاي اقتصادي بهره مي برند



اسرار:

دبير كل آژانس : ايران آماده توقف غني سازي و توافق

خانه احزاب : ادعاهاي يك ساله مخالفان پوچ بود

واگذاري بدون نوبت سيم كارت در 100 شهر ديگر



پول :

عضو هيات مديره نورد و فولاد يزد: تعرفه صفر، فولاد را 100 دلار گران كرد

ظريف: آمريكا را از مذاكرات جدي جدا نكرده ايم

ضرب الاجل ايران به ژاپن درباره توسعه ميدان نتفي آزادگان



توسعه :

جورج بوش دركنفرانس خبري با توني بلر: نامه رئيس جمهورايران جالب بود

رئيس خانه احزاب ايران ، امروز كساني كه " به به" و " چه چه" حكومت را نمي گويند ، تحمل نمي شوند

اسدالله بادامچيان به دادگاه احضار شد



جوان:

رئيس جمهور : دشمن در اختلاف افكني قومي موفق نمي شود

رئيس كميسيون انرژي مجلس : سهميه بندي بنزين امسال منتفي است

فرمانده كل سپاه به آمريكا و انگليس هشدار داد: به دنبال ايجاد فتنه در ايران نباشند



جام جم:

هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه تهران : نمي خواهيم بحث هسته اي كشورمان به مباحث مخرب كشيده شود

" جام جم " از لزوم جلوگيري فوري واردات داروهاي قاچاق گزارش مي دهد، داروهاي قاچاق و تقلبي در بازار

نماينده كشورمان در سازمان ملل اقدام عناصر واسطه را تشريح كرد، تلاش عناصر سوم براي مذاكره مستقيم



جمهوري اسلامي :

آيت الله هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه تهران : ايران و انقلاب وامدار آذري ها هستند ، مسئولان مراقب فتنه انگيزي ها باشند

بزرگترين مجتمع آروماتيك جهان ماه آينده در عسلويه به بهره برداري مي رسد

هشدار ايران به ژاپن براي انجام تعهدات خود در ميدان نفتي آزادگان



جهان صنعت:

هاشمي رفسنجاني : اگر امنيت مي خواهيم ، حق جامعه را ادا كنيم

رئيس كميسيون انرژي مجلس : بنزين سهميه بندي نمي شود

كرد زنگنه: 40 درصد فولاد مباركه به سهام عدالت مي رسد



حيات نو:

هاشمي رفسنجاني بر حقوق اساسي مردم تاكيد كرد: آزاد و امنيت

آيت الله صافي گلپايگاني : امتي كه در آن موسيقي وجود دارد رستگار نمي شود

مصرف برق در سال جاري 5/14 درصد افزايش يافت، صنعت برق در آستانه ورشكستگي



خراسان :

در آستانه برگزاري نشست وزراي خارجه 1+5 ، ايوانف در تهران

اعترافات بي سابقه بلر و بوش به اشتباهات خود در جنگ عراق

هاشمي رفسنجاني : ايران هيچ گاه از حق خود كوتاه نيامده و نخواهد آمد



خبر:

هاشمي رفسنجاني : اجازه سلب حق خود را به هيچكس نمي دهيم

براي اولين بار صورت گرفت؛ اعتراف بوش و بلر به اشتباهات خود در عراق

تاكيد رييس جمهور : دولت هر چه سريعتر، بايد تصدي گري اقتصادي را كنار بگذارد



دنياي اقتصاد :

به دنبال اعلام افزايش 16 برابري تعرفه هاي اتفاق افتاد ، جهش قيمت ها در بازار گوشي موبايل

با حضور رئيس جمهوري برگزار شد، نشست ويژه پيگيري مشكلات پرداخت تسهيلات ارزان قيمت اشتغالزايي

رتبه 31 جهاني براي اقتصاد ايران



سياست روز:

سردار باقرزاده تشريح كرد؛ مستندات حقوقي براي آزاد سازي باغ قلهك

گزارش سياست روز از برگزاري يك كرسي نظريه پردازي ؛ ساحت معنوي درتكوين هويت ملي ايرانيان



صداي عدالت:

وزارت كشور مانع از برگزاري مجمع عمومي خانه احزاب شد، خانه احزاب بدون خانه

بوش : نامه رئيس جمهور ايران جالب بود

رايس پس از ديدار 45 دقيقه اي با البرادعي ؛ پيشرفت هاي مثبتي در نشست لندن حاصل شد



كيهان:

گزارش كيهان از بغداد ، عراق جديد ميزبان فرستاده ارشد ايران

روستاييان با پرداخت حق بيمه پس از 15 سال بازنشسته مي شوند

رئيس سازمان خصوصي سازي در گفت و گو با كيهان عنوان كرد: امتناع برخي شركت هاي دولتي از اجراي طرح سهام عدالت



كاروكارگر:

با تجليل از آگاهي و هوشياري مردم اين خطه ، رفسنجاني : ماجراي آذربايجان بايد براي همه درس باشد

براي توضيح نتايج مذاكرات 1+5 ، ايوانف امروز به تهران مي آيد

اعضاي خانه احزاب صحت انتخابات دوره سوم را تاييد كرد



كارگزاران :

پس از دوران كوتاه تثبيت، بورس تهران در سراشيب افتاد

رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران : لايحه دولت، شوراها را بي اثرمي كند

روسيه از اروپا باج مي گيرد



همبستگي :

با سفر متكي به عراق صورت گرفت، تعميق مناسبات سازنده تهران - بغداد

تاييد صحت انتخابات دور سوم خانه احزاب

افزايش 20 تا 100 هزار توماني گوشي تلفن همراه



همشهري:

كنسولگري ايران در بصره امروز گشايش مي يابد، مذاكرات متكي در بغداد

وام ازدواج ، تحصيل و مسكن دانشجويان افزايش مي يابد

از امروز آغاز مي شود، مرحله دوم ثبت نام كارت هوشمند بنزين براي موتورسيكلت ها



هدف و اقتصاد:

در نشست مشترك ايران و پاكستان مطرح شد: هند نيايد خط لوله صلح را دو جانبه دنبال مي كنيم

درسومين بازديد وزير نفت از پارس جنوبي مطرح شد: تا يك ماه ديگر، بزرگترين مجتمع آروماتيك جهان در عسلويه راه انداز مي شود

مهندس دانشياردرهمايش تخصصي تجارت الكترونيك : اصالت تجارت الكترونيك مورد حمايت مجلس است