مهندس "محمد رضا بصيري" - دبير اجرايي اين همايش در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در قم گفت: همايش يافته ‌هاي نوين علوم پايه و پزشكي با محور‌هاي بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي، شيمي‌ پزشكي، پزشكي هسته ‌هاي و دستاورد‌هاي نوين در پيشگيري تشخيص و درمان بيماري ‌ها در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم برگزار شد.

وي افزود: اين همايش با هدف نشان دادن ارتباط نزديك علوم جديد مانند بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي برگزار شد.

دبير اجرايي همايش يافته هاي نوين علوم پايه و پزشكي گفت: در اين همايش سراسري 110 مقاله از سراسر كشور ارسال شد كه از اين ميان 25 مقاله و 46 پوستر در دو بخش دانشجويي و اساتيد ارائه شدند.