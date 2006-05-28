كتاب "معماري مساجد عثماني" در لبنان منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كتابخانه نيل و فرات، محمود زين العابدين در كتاب " معماري مساجد عثماني" با توجه به تحقيقات و پژوهشهايي كه در زمينه مساجد قديمي در دوران عثمانيها انجام داده به سبك و شيوه ساخت و معماري مساجد در دوران عثمانيها پي برده و به آن پرداخته كرده است.

اين كتاب داراي دو بخش است كه محمود زين العابدين در بخش اول به معماري مساجد و ويژگيهاي آن پرداخته و در بخش دوم نيز به شروع ساخت مساجد در دوران عثمانيها و در واقع تاريخ آن و تأثير مساجد در زمان بيزانسها و استفاده از قبه ها را ياد آور شده است.

در اين كتاب نويسنده ويژگيهاي مهم و اساسي مساجد را نام برده و به هنرهاي معماري در مساجد مصر، تركيه و سوريه در دوران عثمانيها اشاره كرده است.

نويسنده با شيوه اي بسيار واضح و دقيق و به منظور فهم خواننده و اطلاع وي از ويژگيهاي معماري در استانبول و دمشق از جداول و تصاويري استفاده كرده است كه به خوبي سبك معماري اين دوران را تبيين مي كنند.

زين العابدين به بحث درباره شاهكارهاي معماري و نتايج آن اشاره و هنرهاي معماري در كشورهاي اسلامي را ارائه كرده است.