۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۰۴

كتاب "معماري مساجد عثماني" در لبنان منتشر شد

كتاب "معماري مساجد عثماني" به قلم محمود زين العابدين از سوي انتشارات دار قابس بيروت در 165 صفحه شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كتابخانه نيل و فرات، محمود زين العابدين در كتاب " معماري مساجد عثماني" با توجه به تحقيقات و پژوهشهايي كه در زمينه مساجد قديمي در دوران عثمانيها انجام داده  به سبك و شيوه ساخت و معماري مساجد در دوران عثمانيها پي برده و به آن پرداخته كرده است.

اين كتاب داراي دو بخش است كه محمود زين العابدين در بخش اول به معماري مساجد و ويژگيهاي آن پرداخته و در بخش دوم نيز به شروع ساخت مساجد در دوران عثمانيها و در واقع تاريخ آن و تأثير مساجد در زمان بيزانسها و استفاده از قبه ها را ياد آور شده است.

در اين كتاب نويسنده ويژگيهاي مهم و اساسي مساجد را نام برده و به هنرهاي معماري در مساجد مصر، تركيه و سوريه در دوران عثمانيها اشاره كرده است.

نويسنده با شيوه اي بسيار واضح و دقيق و به منظور فهم خواننده و اطلاع وي از ويژگيهاي معماري در استانبول و دمشق از جداول و تصاويري استفاده كرده است كه به خوبي سبك معماري اين دوران را تبيين مي كنند.

زين العابدين به بحث درباره شاهكارهاي معماري و نتايج آن اشاره و هنرهاي معماري در كشورهاي اسلامي را ارائه كرده است.

