دكتر "عبدالحسين طاهري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين خبر گفت: دوره كارشناسي ارشد گرايش منابع آب رشته مهندسي آب از مهر ماه در دانشگاه راه اندازي مي شود و راه اندازي رشته بين رشته اي مديريت مناطق بياباني به وزارت علوم جهت تصميم گيري و صدور مجوز پيشنهاد شده است كه در صورت موافقت شوراي گسترش آموزش عالي راه اندازي خواهد شد.

وي در خصوص رشته بين رشته اي مديريت مناطق بياباني افزود: دوره كارشناسي ارشد رشته بين رشته اي مديريت مناطق بياباني با همكاري مشترك گروه هاي آموزشي آبياري، مهندسي آب و مديريت بياباني برگزار خواهد شد.

رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در خصوص نيروي هيأت علمي دوره كارشناسي ارشد مهندسي منابع آب گفت: 5 دكتر تخصصي و تعدادي مربي براي برگزاري دوره كارشناسي ارشد مهندسي منابع آب درنظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، پيش از اين دكتر "عبدالحسين طاهري" از راه اندازي دوره كارشماسي ارشد رشته هاي اكولوژي جنگل، جنگلداري و مديريت علوم دامي از مهر ماه سال جاري در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان خبر داده بود.