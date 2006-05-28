به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در كرج، بر اساس اين طرح بيش از 200 نفر از دانشجويان و دانشگاهيان غرب استان تهران از پروژه هاي ملي كه حداقل 70 درصد آن توسط متخصصين داخلي اجرا شده، بازديد خواهند كرد.

پروژه هاي بزرگ ملي در زمينه سد و سد سازي، نيروگاه، نفت، پتروشيمي و صنايع هواپيماسازي از جمله مراكز مورد بازديد در اين طرح هستند.

علاوه بر اين، بازديد از ميراث فرهنگي مناطق مختلف شهرستان هاي غرب استان تهران در اين طرح منظور شده است.

حسن رنجبر مدير اجرايي طرح در اين خصوص گفت: در اين طرح همچون سال گذشته از دانشجويان كليه رشته ها و مراكز و موسسات دانشگاهي دولتي و آزاد و حداقل پنج درصد از اعضاي هيات عملي دانشگاه ها ثبت نام خواهند شد و در هر اردو حداكثر40 دانشجو حضور دارند.

وي افزود: تقويت روحيه خودباوري و هويت ملي دانشجويان و ايجاد استحكام رابطه دانشگاه ها و دانشجويان با مراكز صنعتي، اقتصادي و پروژه هاي ملي كشور ، زمينه سازي جهت اشتغال فارغ التحصيلان، ايجاد روحيه نشاط علمي و فرهنگي در دانشگاه ها و استفاده مطلوب از اوقات فراغت از اهداف اصلي اين طرح است.

رنجبر هزينه شركت در اين اردو براي هر دانشجو را ده هزار ريال اعلام كرد و اظهار داشت: دانشجويان و دانشگاهيان مي توانند ار روز دوشنبه هشتم خردادماه با مراجعه به معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم در اين طرح ثبت نام كنند .

به گزارش مهر، اولين دوره اين طرح ملي در سال گذشته با حضور 160 دانشجو از دانشگاه هاي تربيت معلم، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشكده هنر، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه پيام نور در چهار اردوي يك روزه و دو روزه از پروژه هاي ملي و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور بازديد كردند.