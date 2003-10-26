غبار روبي و عطر افشاني مساجد ، يك حركت سمبليك و استقبالي شايسته از ماه مبارك رمضان است

حجت الاسلام والمسلمين محمد حسين موسي پور ، معاون فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" اظهار داشت : مسجد به عنوان نخستين بنايي كه در اسلام به دست پيامبر اكرم بنا شده ، داراي كاركردهاي متنوع سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و عبادي است .

وي با تأكيد بر اينكه مسجد از قداست ، معنويت و جايگاه ويژه و ممتازي برخوردار است ، افزود : در طول تاريخ پر فراز و نشيب اسلام ، مساجد همواره ، مركز ثقل تبيين ، تبليغ و ترويج آموزه هاي ديني واعتقادي و همچنين صيانت از حريم دين و اعتقادات فكري جامعه اسلامي بوده است.

معاون فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي افزود : مساجد امروز هم با همه كمبودها و مشكلات ، زنده ، پابرجا و تأثير گذار هستند و بايد دانست ، مسجد و مسجديان ، يعني محصولات مسجد و خروجي اين سيستم انسان ساز ، انسان هايي با شاخصه ها و استانداردهاي مورد تأكيد اسلام هستند .

وي گفت : با توجه به همين نقش هاي ارزنده است كه دشمنان اسلام ، همواره درصدد تخريب اذهان عمومي نسبت به مساجد بوده و هستند و سعي در كاهش رونق مساجد و به حداقل رساندن توجه عمومي به اين پايگاه مقدس و انسان ساز را داشته اند .

حجت الاسلام والمسلمين موسي پور با يادآوري اينكه امام (ره) انقلاب را مرهون مساجد مي دانستند و بر حفظ اين دژهاي محكم تأكيد داشتند ، خاطرنشان ساخت : به همين دلايل است كه بايددر يك تلاش عمومي ، جايگاه مساجد در كشور احياء شده و مشكلات سخت افزاري ونرم افزاري اين پايگاههاي انسان ساز ، برطرف شود .

وي در ادامه به غبار روبي و عطر افشاني مساجد در دهه آخر ماه شعبان اشاره كرد و گفت : اين اقدام تنها يك حركتي سمبليك و نمادين است و به هيچ عنوان به اين معنا نيست كه نظافت اين مكان هاي مقدس تنها در اين دهه انجام مي شود .

معاون فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي تأكيد كرد : غبار روبي و عطر افشاني مساجد ، استقبالي شايسته از ماه مبارك رمضان است ، گفتني است ، هر سال ، دهه آخر شعبان ، 70 هزار مسجد در سراسر كشور ، غبار روبي و عطر افشاني مي شود و امسال نيز اين سنت حسنه ، به روال سالهاي گذشته انجام مي شود.