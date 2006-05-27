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۶ خرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۲۳

كنفرانس خبري مشترك روساي جمهوري ايران و افغانستان ؛

كرزاي: افغانستان آرزومند افزايش روابط با ايران است / احمدي نژاد: مي خواهيم افغانستان آباد و اسلامي موجب افتخار همه باشد

كرزاي: افغانستان آرزومند افزايش روابط با ايران است / احمدي نژاد: مي خواهيم افغانستان آباد و اسلامي موجب افتخار همه باشد

روساي جمهوري دو كشور ايران و افغانستان پس از مراسم استقبال رسمي بر گسترش روابط فيمابين در زمينه هاي گوناگون تاكيد كردند و ابراز اميدواري كردند كه هرچه زودتر مهاجرين افغان براي كمك به رشد هرچه سريعتر اين كشور به افغانستان بازگردند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور عصر امروز پس ازمراسم استقبال رسمي از همتاي افغاني خود طي سخناني در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره اين سفر اظهار داشت: اميدوارم اين سفر نقطه آغاز مجددي بر توسعه روابط دو كشور باشد.

وي با اشاره به روابط فرهنگي وعاطفي عميق دو ملت ايران و افغانستان در طول ساليان دراز كه در غم و شادي يكديگر شريك بودند افزود: ملت ايران در دوران رنج در كنار ملت افغانستان ايستاد و در آينده نيز در كنار افغانستان خواهد بود.

احمدي نژاد تصريح كرد: دو كشور بزرگ ايران و افغانستان در زمينه هايي همچون آموزش، فرهنگ، كشاورزي و صنعت و ساير زمينه ها فرصت هاي فراواني براي همكاري دارند.

وي ارتباطات مرزي و همكاري ها در زمينه انرژي، نيرو و همكاري هاي منطقه اي دو كشور را مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت: با توجه به اينكه زبان فارسي زبان مشترك دو كشور ايران و افغانستان است ما ديگر نيازي به مترجم نداريم و به راحتي در زمينه همكاري هاي مختلف منطقه اي با برادران افغان گفت وگو مي كنيم.

رئيس جمهورادامه داد: در اين سفر طرحهاي خوبي در دستور كار قرار دارد كه اميدواريم به وسيله آنها جهش خوبي را در روابط دو كشور شاهد باشيم.

رئيس جمهور درپاسخ به سئوالي درباره بازگشت افغانها به كشورشان گفت : ما تاكنون از افغانها پذيرايي كرده و مي كنيم اما همانگونه كه در باكو نيز با رئيس جمهور اين كشور گفتگو داشتيم با توجه به اينكه افغانستان براي حركت خود به اين نيروها نيازمند است آنان بايد به كشورشان بازگردند چرا كه ما نيز پيشرفت افغانستان را پيشرفت خودمان مي دانيم و اميدواريم كه اين كشور مشكلات گذشته خود را جبران كرده و افغانستان آباد و اسلامي موجب افتخار همه باشد.

به گزارش خبرنگار ما، در گفتگوي ميان روساي جمهور دو كشور حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان نيز گفت: روابط دو كشور در چهار سال گذشته پيشرفت وسيعي داشته و ايران در بازسازي اقتصاد و سياسي افغانستان سهم فعال و شايسته اي ايفا كرده است.

وي با ابراز تشكر از دولت و ملت ايران و بيان اينكه افغانستان مسئله پذيرش مهاجرين افغاني در بيست سال گذشته و همكاري هاي چهار سال گذشته را فراموش نمي كند تصريح كرد: ايران صادرات خوبي به افغانستان دارد كه از مرز چندين ميليون دلار گذشته و همچنان نيز روابط تجاري رو به توسعه است و صادرات افغانستان نيز به ايران محدود است كه به همين علت زمينه وسيعي براي گسترش روابط وجود دارد.

كرزاي در پايان تاكيد كرد: افغانستان آرزومند گسترش روز افزون روابط فيمابين خود با ايران مي باشد.

کد مطلب 332138

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