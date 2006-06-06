درمان با سلول هاي بنيادي جنيني آثار جانبي منفي ندارد / درمان با سلول هاي بنيادي جنيني نيازي به شناسايي دهنده ندارد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين نوع درمان معمولا درون رگ ها يا با تزريق زير پوست انجام مي شود كه درماني دردناك است و به مدت يك ساعت به طول مي انجامد، ضمن اينكه هيچ گونه آثار جانبي منفي در بر ندارد.

سلول هاي بنيادي جنيني صدمات وارده به بدن را شناسايي و در جهت درمان آنها مي كوشند. اين سلول ها همچنين عوامل رشدي را آزاد مي سازند كه مكانيزم خود ترميم بدن را تحريك مي كنند و بدين صورت بدن به طور خودكار شروع به درمان خود مي كند.

درمان با سلول هاي بنيادي جنيني انسان با پيوند مغز استخوان برابري مي كند. اين نوع درمان براي مداواي بيماري هاي بدخيم و ژنتيكي و خود ايمن بسيار موفقيت آميز است.

امتياز برتر استفاده از اين پيوند سلول هاي بنيادي جنيني اين است كه برخلاف روش سنتي پيوند مغز استخوان يا پيوند از خون بند ناف، در اين روش نيازي به پيدا كردن دهنده وجود ندارد.

اين نوع درمان در بدن توليد آنتي بادي نمي كند، از اين رو بدون ايجاد عارضه قابل پيوند به بدن هر فردي است و در نتيجه استفاده از روش هاي درماني تخريب كننده سيستم ايمني بدن بدين ترتيب كاهش مي يابد.

در درمان با سلول هاي بنيادي جنيني امكان پس زدن عضو پيوند شده و واكنش از طرف گيرنده وجود ندارد.

اين سلول ها به دليل برخورداري از قدرت تكثير سريع و آزادسازي فوري فاكتورهاي رشد، قادرند به سرعت عملكردهاي زيانبار را از بين ببرند.

تاكنون تعداد زيادي از بيماران از اين طريق درمان شده اند كه اين آمار درمان بيماري هاي جسمي و رواني را در بر مي گيرد.

دامنه بيماري هاي انساني كه با اين نوع درمان بهبود مي يابد، در حال افزايش است.

اگرچه اين نوع درمان درآمريكا به صورتي آزمايشي در حال انجام است، اما استفاده از آن در ديگر كشورها نيز روبه افزايش است.

از جمله بيماري هايي كه با استفاده از سلول هاي بنيادي جنيني قابل درمان هستند، شامل آلزايمر، كم خوني، اوتيسم (وهم گرايي)، صدمات مغزي، سرطان، اختلالات دماغي از قبيل اختلال در گفتار، سندرم خستگي مزمن، افسردگي، ديابت، ورم مجراي غذايي، بيماري صرع، ناتواني جنسي، از بين رفتن سيستم ايمني بدن، سرطان خون، تصلب بافت هاي بدن، پاركينسون، روماتيسم، كم خوني داسي شكل، آسيب هاي نخاعي، سكته، Ulcerative Colitis و Systemic Lupus Erythematosus است.



كاربرد ديگر استفاده از اين روش درماني، مبارزه با پيري است.