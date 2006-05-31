5 رشته جديد در دانشگاه آزاد رامسر راه اندازي مي شود / دانشگاه آزاد رامسر به واحد دانشگاهي ارتقاء مي يابد

عبدالصمد خلعت بري در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: دانشگاه آزاد رامسر در شهريور ماه 83 با حذب 115 دانشجوي دختر ذخيره آزمون سراسري سال 83 در دو رشته حسابداري و كامپيوتر راه اندازي شد.

وي اظهار داشت: اين دانشگاه كار آموزشي خود را در يك ساختمان استيجاري سه طبقه شروع كرد و در حال حاضر داراي چهار رشته مكانيك، الكترونيك ، حسابداري و كامپيوتر و 650 دانشجو است.

ايجاد رشته هاي جديد

رئيس دانشگاه آزاد رامسر تاكيد كرد: در حال حاضر به دليل نياز جامعه به رشته هاي كارداني تلاش دانشگاه در اين زمينه معطوف شده است اما پس از فارغ التحصيلي دانشجويان كارداني رشته هاي مختلف، راه اندازي دوره هاي كارشناسي و پس از آن دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري جزء برنامه هاي دانشگاه آزاد رامسر است.

دكترخلعت بري با اشاره به رشته هاي جديد دانشگاه افزود: رشته هاي باستان شناسي، انسان شناسي، تصوير برداري و مرمت آثار و بناهاي تاريخي در مقطع كارداني و مشاوره و راهنمايي در مقطع كارشناسي از جمله رشته هاي جديد اين دانشگاه است كه از ابتداي سال تحصيلي جديد راه اندازي مي شود.

طرح هاي عمراني دانشگاه آزاد رامسر

وي در خصوص طرح هاي عمراني دانشگاه گفت: عليرغم آن كه بيش از 900 ميليون تومان توسط صندوق مشترك دانشگاه هاي سازمان مركزي و ذخيره دانشگاه آزاد رامسر براي خريد زمين در نظر گرفته شده اما به دليل بالا بودن قيمت امكان خريد زمين از افراد حقيقي وجود ندارد و بايد زمين مورد نياز از ارگان ها و سازمان هاي دولتي خريداري شود.

رئيس دانشگاه آزاد رامسر گفت: 40 هزار متر مربع فضاي آموزشي در دو نقطه از شهر و 30 هزار متر مربع در بام رامسر توسط دانشگاه آزاد رامسر خريداري شده است كه كلنگ احداث ساختمان و فضاي آموزشي يكي از اين سه زمين تا پايان سال 85 به زمين خواهد خورد.

دكتر خلعت بري در خصوص دانشجويان خوابگاهي دانشگاه آزاد رامسر اظهار داشت: در حال حاضر تمامي دانشجويان دختر غير بومي دانشگاه در خوابگاه استيجاري دختران مستقر هستند كه با توجه به امكانات مناسب اين خوابگاه در حال حاضر نيازي براي ساخت خوابگاه جديد در رامسر وجود ندارد و تمامي تمركز دانشگاه بايد صرف ساخت فضاي آموزشي شود.

وي گفت: ساخت كارگاه نقشه كشي، آزمايشگاه الكترونيك، كارگاه مكانيك خودرو و تاسيس سايت كامپيوتري با 22 كاميپوتر از جمله اقدامات عمراني دانشگاه بوده است.

ارتقا دانشگاه آزاد رامسر به واحد دانشگاهي

رئيس دانشگاه آزاد رامسر ارتقاء اين مركز آموزشي به واحد دانشگاهي را از اهداف مهم اين دانشگاه برشمرد و تاكيد كرد: با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده براي جذب هفت نفر اعضاي هيات علمي، بورسيه يك دانشجوي دكتر، ساخت فضاهاي آموزشي جديد و افزايش دانشجويان اين دانشگاه از 650 نفر به 1500 نفر اميدواريم تا يك سال آينده اين مركز دانشگاه آزاد به واحد دانشگاهي ارتقاء پيدا كند.