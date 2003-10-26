پنج شنبه در تهران باران مي بارد

مهندس پرويز رضازاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين خبر گفت : پيش بيني مي شود كه در اواخر هفته دماي هواي تهران 7 تا 8 درجه سانتيگراد كاهش يابد كه به اين ترتيب روزهاي پنجشنبه و جمعه 8 و 9 آبان ماه حداكثر دماي هوا به 20 درجه و حداقل دما به 10 درجه سانتيگراد كاهش خواهد يافت .

وي افزود : سيستم مديترانه اي كه در حال حاضر روي شمال درياي مديترانه و جنوب اروپا مستقر است تا روز پنجشنبه يكسري امواج ضعيف را به سمت شرق مي فرستد كه منطقه شمال غرب و نوار درياي خزر را از نظرتغيير دما و بارش تا اندازه اي تحت تاثير قرار خواهد داد و بدنه اصلي اين سيستم روز پنجشنبه كاملا روي عراق و نواحي غربي ايران مستقر مي شود كه موجب بارش باران طي روزهاي پنجشنبه و شب جمعه در عمده نواحي كشور به جز نوار جنوبي شده و كاهش دما نيز تقريبا در سراسر كشور اتفاق خواهد افتاد كه اين كاهش دما تا روز يكشنبه هفته آينده ادامه پيدا مي كند .

اين كارشناس در خصوص مدت زمان پايداري هواي خنك در تهران گفت : از روز يكشنبه هفته آينده اگر چه ممكن است چند درجه افزايش دما داشته باشيم اما اين افزايش دما به اندازه اين هفته نخواهد بود واصولا با خذف سيستم گرمايي از ايران ، امكان اينكه دوباره افزايش دما داشته باشيم وجود ندارد .

مهندس رضازاده اظهار داشت : در حال حاضر بدنه اين سيستم مديترانه اي به سمت ايران در حال حركت است كه پس طي روزهاي پنجشنبه و جمعه كه با بارندگي همراه خواهد بود ، از صبح روز جمعه فعاليت سيستم بارشي تقريبا عبور كرده وبه سمت مناطق شمال شرقي و نواحي غرب ايران حركت مي كند و موجب بروز هواي سرد و خنك در اين نواحي ازكشور خواهد شد .