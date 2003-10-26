3 محروم براي هفته نهم





به گزارش خبرنگار "مهر" در پي انجام اين 3 ديدار ، "محمد نوازي" از استقلال و "فريد يعقوب نيا" از پگاه به دليل دريافت سومين كارت زرد ، از حضور در هفته نهم اين رقابتها محروم شدند .

همچنين "رسول ميرطرقي" مدافع فصل گذشته تيم ملوان بندرانزلي كه در اين فصل به استقلال اهواز پيوسته است ، در نختين بازي خود براي اين تيم و در حالي كه از دقيقه 60 وارد ميدان شده بود ، در دقيقه 80 به دليل دريافت دومين كارت زرد متوالي توسط داور بازي اين تيم با فجرسپاسي ( حسن نوشه ور ) از زمين اخراج شد تا حق همراهي تيم خود را در هفته نهم نداشته باشد .