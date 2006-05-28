ايران به پنج كشور صادر كننده اسب جهان مي پيوندد

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ در اين خصوص به خبرنگار اقتصادي مهر در كرج گفت: بزرگترين مجموعه پرورش اسب خاورميانه از سال گذشته با اعتباري معادل 936 ميليون دلار با مشاركت بخش خصوصي در حال احداث است.

سيد محمد ميربزرگي افزود: با بهره برداري از بزرگترين مجموعه پرورش اسب خاورميانه براي بيش از دو هزار و 500 نفر به طور مستقيم ايجاد اشتغال خواهد شد و بيش از اين تعداد نيز به طور غيرمستقيم با افتتاح اين مجموعه داراي شغل مي شوند.

وي تصريح كرد: امروز صنعت پرورش و صادرات اسب از صنايع نخست و درآمدزاي بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان است و ايران نيز با افتتاح اين مجموعه عظيم به جمع كشورهاي يادشده خواهد پيوست.

ميربزرگي خاطر نشان كرد: مجموعه ياد شده شامل هتل پنج ستاره براي اقامت مسافران و سواركاران خارجي در زمان رقابتها ، سالن پنج هزار متري سرپوشيده براي برگزاري مراسم ، دانشكده علمي كاربردي براي تربيت دانشجو در رشته فون اسب ، پانسيون نگهداري و پرورش اسب ، واحد اصلاح نژاد ، ميدانهاي اسب دواني و كورسهاي بين المللي و ... است.

وي يادآور شد: پس از افتتاح اين مجموعه تا پايان سال جاري، امكان برگزاري بسياري از مسابقات بين المللي مطابق استانداردهاي جهاني در ايران مهيا مي شود.

به گفته فرماندار ساوجبلاغ، بزرگترين مجموعه پرورش اسب خاورميانه با 180 هكتار مساحت قابليت پرورش 9 هزار رأس اسب را دارد.