از مقام علامه محمودي تجليل شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين مراسم آيت الله استادي عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، با تجليل از مقام علمي آيت الله محمودي (ره) با بهره گيري از متون روايي گفت: پيش از آنكه ما از شخصيت هاي علمي و مذهبي تجليل كنيم خداوند در آسمان ها وي را مورد ستايش قرار مي دهد. زيرا كسي كه براي خدا علم بياموزد و براي خدا عمل كند و به ديگران تعليم دهد، در آسمان ها به بزرگي ياد مي شود.

وي پند گرفتن و تجليل از مقام علمي و اخلاقي علما را از اهداف برگزاري چنين مجالسي دانست و خاطرنشان ساخت: اولين امتياز علما در تبيين حقايق الهي و ترويج معارف اهل بيت، عزم و اراده در تحصيل و تشخيص نيازمندي هاي زمان و دقت در انجام وظايف است.

امام جمعه موقت قم با اشاره به فرازهايي از رنج ها و مصايب زندگي علماي پيشين در تحصيل علم و بسط و گسترش معارف الهي اذعان كرد: گام برداشتن در اين مسير نيازمند همت بالا است و چنين شخصيت هاي در اوليات زندگي خود محتاج بودند، اما با عشق و اخلاص، بدون توجه به مناصب و امور دنيوي به تاليف و ترويج و نشر معارف الهي مي پرداختند.

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، آيت الله استادي در پايان ابراز اميدواري كرد: طلاب و فضلا با تحقيق و مطالعه پيرامون شخصيت هاي برجسته شيعه درس هاي لازم را از آنان براي خدمت به دين فرا گيرند.