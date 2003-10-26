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۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۱:۱۷

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با "مهر":

دانشجويان به اين نتيجه رسيده اند كه نبايد مانند احزاب سياسي عمل كنند

دانشجويان به اين نتيجه رسيده اند كه نبايد مانند احزاب سياسي عمل كنند

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: دانشجويان به اين نتيجه رسيده اند كه اگر همان فعاليتهايي را كه احزاب سياسي انجام مي دهند در پيش گيرند، هيچ امتيازي نسبت به آن احزاب ندارند به همين علت به سمت فعاليت هاي علمي، عميق و انديشه اي پيش مي روند.

وي كه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" سخن مي گفت، افزود: هرفعاليتي درمحيط دانشگاهها بايد تفاوت هايي با سطح جامعه داشته باشد زيرا دردانشگاهها مباحث هيجاني و اتفاقات موردي نبايد جايي داشته باشد بلكه فعاليت دانشجويي علاوه بر راهبردي بودن ، بايد متكي برمنطق، علم و دانش باشد.
پورنجاتي با تاكيد براينكه بين فعاليت هاي انديشه اي و كارحزبي و سياسي مرزهايي وجود دارد، خاطرنشان كرد: دانشگاهها بايد درزمينه تبادل انديشه فعال باشند. انديشه مساله اي فراترازعلم است و دانشگاهها بايد محيط فعاليت انديشه اي باشد ودانشجويان درچارچوبهايي كه منطق تبادل انديشه ايجاب مي كند آزادانه فعاليت كنند.  
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بعد ازدوم خرداد درجامعه تحولي ايجاد شد و به دنبال آن فعاليت سياسي درهمه جا آغاز گرديد اما اكنون واگرايي سياسي موجود در دانشگاهها نشان دهنده ناكامي آن روند است.
پورنجاتي اضافه كرد: آنچه كه درمحيط دانشگاه ها مي گذرد محصول تدبيرهيچ كس نيست، هيچ وزيري نمي تواند در محيط هاي دانشگاهي تاثيرابتدايي، اوليه و ايجادي در زمينه مسايل سياسي داشته است بلكه اين اقتضائات جامعه است.
وي تاكيد كرد: از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان دستگاه مديريت ستادي مراكز آموزشي انتظار اين است كه اگرراهبري و مديريت متناسب با آن محيط  وجود ندارد ايجاد كند و اگر وجود دارد، بسط و گسترش و تعميق ببخشد.
پورنجاتي همچنين اظهار داشت: در محيط هاي آموزش عالي كشور ويژگي اين راهبري و مديريت آن است كه محوريت محيط آموزشي و محيط علمي مد نظر قرار گيرد بنابراين دادن اختيارات به دانشجويان عامل مهمي به شمارمي رود.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: مساله اي كه همه مسئولان روي آن تاكيد و اشتراك نظر دارند بحث توسعه علمي كشور است. وزارت علوم درمجموعه توان علمي كشور و توسعه دانايي و توليد علم بايد تاثيرگذار بوده و محوريت پيدا كند و اين مساله مهمترين تابلو و هدف اساسي اين وزارتخانه باشد كه آن هم لوازمي دارد و تنها با توصيه و جايزه امكان پذير نيست.
پورنجاتي اضافه كرد: لازمه اين امراين است كه ارتباط بين دانشگاههاي ما با بهترين مراكزآموزش عالي در تمام كشورها برقرارشود. همچنين شبكه ارتباطي به منظور تبادل دانش براي استفاده ازامكانات سخت افزاري به روز در سطوح پايين ترين و حتي كوچك ترين واحد دانشگاهي ضروري است.

 

کد مطلب 33226

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