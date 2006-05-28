رئيس فروش تجهيزات ماشين سازي ارك به خبرنگار مهر در اراك گفت: براي اولين بار يك نمونه از اين ديگ‌هاي بخار واتر تيوپ براي آب شيرين كن جزيره لاوان در حال ساخت است.

ناصر جابري تصريح كرد: با اشاره به اينكه انتقال فناوري ساخت اين نوع ديگ‌ها مي تواند علاوه بر پاسخ به نياز داخل زمينه جذب پروژه هاي خارجي در سطح بالا براي كشور را فراهم كند.

وي در مورد كار اين واتر تيوپ‌ها گفت: ديگ‌هاي بخار واترتيوپ (لوله آبي) در نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي سيستم بازيافت گرما كاربرد دارد.

وي ارزش قرار داد با شركت نفت براي ساخت ديگ واتر تيوپ را 970 ميليون تومان عنوان و اضافه كرد:اين ديگ بخار لوله آبي قادر به توليد 30 تن بخار و تحمل 32 بار فشار است.

جابري وزن تقريبي اين ديگ را 40 تن خواند و گفت: اين ديگ داراي هفت متر طول، چهار متر عرض، پنج متر ارتفاع و براي 350 درجه سانتي گراد بخار خروجي طراحي شده است.

وي با اشاره به اينكه ماشين سازي اراك تنها توليد كننده انواع ديگ ها در كشور و خاورميانه است، اضافه كرد: دستيابي به اين فناوري علاوه بر جلوگيري از خروج ارز كشور مي تواند به سفارش‌هاي خارجي منطقه پاسخ دهد و ارز آوري داشته باشد.

وي شركت ماشين سازي را قادر به ساخت 300 دستگاه از اين نوع ديگ در سال خواند و افزود: صنايع قند كشور مهمترين متقاضيان اين نوع ديگ هستند كه در بسياري موارد اين ديگ ها را از خارج كشور و به صورت دست دوم وارد مي كنند در حالي كه هزينه خريد و حداقل 300 هزار دلاري حمل و نقل اين ديگ ها از كشورهايي مانند آلمان، چين و حتي كره مي تواند به ساخت اين ديگ در ماشين سازي و به شكل نو ودست اول صرف شود.

شركت ماشين سازي اراك مهمترين طراح و توليد كننده ديگ هاي بخار، نوار نقاله، انواع مخازن، مبدل هاي حرارتي، پل هاي فلزي و تجهيزات نيروگاهي در كشور و خاورميانه است.