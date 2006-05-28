مهمترين اخبار جهان از شب گذشته تاكنون

- ايگور ايوانف دبير شوراي امنيت روسيه شب گذشته براي مذاكره درباره برنامه هسته اي ايران وارد تهران شد.
- وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا بار ديگر در نشست غير رسمي روز گذشته خود در اتريش بر لزوم تصويب قانون اساسي واحد تاكيد كردند .
- در اثر وقوع زلزله 9/5 ريشتري در اندونزي بيش از 10 هزار نفر زخمي و حدود 3 هزار نفر كشته شدند .
- يك فروند بالگرد آمريكايي در غرب عراق سقوط كرد .
- حدود 60 تن از زندانيان گوانتانامو در زمان دستگيري زير 16 سال سن داشتند .
- مجله آلماني اشپيگل در گزارشي ازافزايش خطر براي سربازان ارتش اين كشور در افغانستان خبر داد و نوشت : طبق ارزيابي مقامات برجسته نظامي آلمان موقعيت در افغانستان وخيم شده است.
- " محمود احمدي نژاد " رئيس جمهوري ايران در گفتگو با مجله اشپيگل بار ديگر هوكاست را رد كرد.
