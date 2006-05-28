كريستين كانن ويل، محقق و مدرس كارگاههاي آموزشي مدرسه عالي لويي لومير فرانسه، در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره ميزان آشنايي خود با ايران و راديو ايران گفت: "نه، آشنايي نداشتم. البته در سايت هاي راديو جستجو كردم، ولي نتوانستم اطلاعاتي درباره راديو ايران به دست بياورم."

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر برگزاري جشنواره هاي مطرح راديو در دنيا كم است، افزود: "صرفا برگزاري جشنواره كمكي به تعامل برنامه سازان راديو نمي كند، بلكه بايد ميزگردي با حضور تهيه كنندگان برگزار شود تا برنامه سازان با هم آشنا شوند و اين امكان برقرار شود تا بتوانند با هر كشوري كه دوست دارند برنامه مشترك بسازند، حتي به كشور مورد نظر بروند و دوره ببيند. بعد بر اساس آن دوره و آشنا شدن با نحوه كار در راديو مربوط برنامه مشترك بسازند، حتي زماني كه جشنواره بين المللي راديو در ايران برگزار شد، متاسفانه ما فقط از استوديوهاي راديو بازديد داشتيم و برنامه اي گوش نكرديم تا با نحوه برنامه سازي راديو در ايران آشنا شويم. ميزگردي هم با تهيه كنندگان برگزار نشد."

وي در ادامه افزود: "روش تدريس من به اين ترتيب است كه بتوانم ريشه اي به بچه ها آموزش دهم، به طوري كه احساس كنند من كنارشان هستم، ولي خودشان هستند كه مشغول به كارند. در واقع اعتماد به نفس اوليه را به آنها مي دهم بعد شروع به كار كنند."

كانن ويل در توضيح نظر خود درباره جايگاه راديو ميان شنوندگان خاطرنشان كرد: "من با اين نظر موافق نيستم كه راديو از دست رفته يا فراموش شده است، چرا كه شنوندگان خود را كم و بيش دارد، حتي در گذشته نه چندان دور هم اين نظر وجود داشت كه سينما باعث كاهش مخاطبان تلويزيون شده است، اما اين اتفاق نيفتاد. هم اكنون هر كدام هم جايگاههاي خودشان را دارند. فكر مي كنم كمبود بودجه در راديو به اين نظر بيشتر دامن زده كه راديو جايگاه خود را ميان شنوندگان از دست داده است، چرا كه كمبود بودجه مانع از اين شده كه تهيه كنندگان بتوانند برنامه هاي متنوع تر ارائه دهند، ولي اين مساله دليلي براي اين نيست كه راديو شنونده ندارد يا فراموش شده است."

اين محقق و مدرس فرانسوي درباره جايگاه آموزش برنامه سازي در راديو و تلويزيون فرانسه گفت: "من در مدرسه عالي كه تدريس مي كنم امكان آموزش برنامه هاي راديويي و تلويزيون براي دانشجويان فراهم است. البته آنها مي توانند در دوره آموزش رشته خود را رسانه هاي راديو و تلويزيون تغيير دهند، اما در مجموع امكان كار در راديوهاي ملي فرانسه خيلي كم است، به همين دليل برخي دانشجويان به اجبار و علي رغم ميل شان ممكن است گرايش به برنامه هاي تلويزيون پيدا كنند."

وي در ادامه اشاره كرد: "تعداد راديوهاي خصوصي در فرانسه زياد است به حدي كه نمي توانم تعدادشان را بگويم، ولي هيچ كدام از دانشجويان مدرسه ما در راديو خصوصي كار نمي كنند. از سوي ديگر استخدام راديوهاي ملي هم كم است و امكان اينكه تمام اين شاگردان بعد از درس وارد كار شوند، ضعيف است، حتي برخي از آنها توانايي هاي خارق العاده اي دارند. جالب است اشاره كنم كه من چند سال پيش شاگرد ايراني داشتم كه خيلي با استعداد بود. او هم اكنون به عنوان يكي از تهيه كنندگان خوب در راديو ملي فرانسه مشغول به كار است."