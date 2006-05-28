قائم مقام وزير خارجه: كرزاي ميانجي ايران و آمريكا نيست/ هيچ كشور آسيايي از فعاليتهاي هسته اي ايران نگران نيست

اجلاس ACD، زمينه ساز اتحاديه آسيايي



مهدي مصطفوي در گفتگو با خبرنگار"مهر"، در تشريح دستاورد هاي پنجمين اجلاس

ACD

در قطر كه در سطح وزراي امور خارجه 28 كشور آسيايي دوم و سوم خرداد ماه در قطر برگزار شد،

با اشاره به اينكه ايده تشكيل

ACD

چهار سال پيش توسط نخست وزير تايلند با هدف برقراري ارتباط بيشتر كشور هاي آسيايي مطرح شد گفت : اين گروه در جهت ارتقاي جايگاه اقتصادي و گسترش بازار تجارت آسيا و افزايش امكان رقابت با ساير نقاط جهان تلاش مي كند .



قائم مقام وزير خارجه با اعلام اينكه بحث بورس آسيايي از مهمترين مسائل مطرح شده در اين اجلاس بود ، ابراز اميدواري كرد اين نشستها زمينه ساز تشكيل اتحاديه آسيايي شود .





مصطفوي

با اشاره به تفاوت زير ساخت هاي اقتصادي و اجتماعي كشورهاي آسيايي گفت : تشكيل اتحاديه آسيايي زمان بر است اما پيگيري مجدانه نشستهاي

ACD

مي تواند آن را تسريع كند .



به گفته وي كشورهاي قدرتمند آسيايي بر ضرورت تشكيل اين اتحاديه براي جلوگيري از يكجانبه گرايي غرب تاكيد دارند .





مصطفوي توضيح داد

تعدادي از كشور هاي اين گروه مسئوليت ايجاد هماهنگي براي ارتقاي جايگاه آسيارا در زمينه هاي مختلف از جمله انرژي ، حمل و نقل ، كشاورزي و الكترونيك ، گردشگري ، توسعه فن آوري اطلاعات را بر عهده گرفته اند .



كشورهاي بحرين ، بنگلادش ، بوتان ، برونئي ، چين ، هند ، قزاقستان ، ژاپن، اندونزي ، كره جنوبي ، كويت ، لائوس ، مالزي ، عمان ، پاكستان ، سنگاپور ، تايلند ، امارات از جمله اعضاي اين گروه هستند .



گفتگو با وزيران خارجه منطقه و آسيا در حاشيه اجلاس



قائم مقام وزير امور خارجه در خصوص گفتگو هاي خود با وزيران امورخارجه كشور هاي آسيايي در بحث انرژي هسته اي گفت : اين نشست فرصت خوبي براي تبادل نظر و گفتگو در خصوص مسائل بين المللي بويژه تشريح ديدگاه ها و فعاليت هاي جمهوري اسلامي ايران درموضوع انرژي هسته اي بود .



وي همچنين خبر داد كه در حاشيه اين اجلاس در ديدار با وزير امور خارجه و وزير مشاور در امورخارجي قطر ، قرار داد هاي منعقد شده در سفر اخير امير قطر به تهران را پيگيري كرده است .



ارتباط با تجار ايراني

مصطفوي همچنين گفت كه در اين سفربا برنامه ريزي سفارت ايران ، با تجار ايراني مقيم قطر ديدار كرده و آخرين موقعيت و سياست هاي اقتصادي و تجاري ايران را تشريح كرده است .



وي ابراز اميدواري كرد اين ديدار زمينه ساز نگاه واقع بينانه تر سرمايه داران ايراني مقيم قطر و گسترش تجارت با ايران شود .

مباحث هسته اي در اجلاس مطرح نشد

مهدي مصطفوي در پاسخ به اين سوال كه موضوع هسته اي ايران چه بخشي از نشست ها و مذاركات را به خود اختصاص داده بود، گفت : در اجلاس ACD ، نشست هاي حاشيه اي مرتبط با آن و طبعا بيانيه پاياني هيچ اشاره اي به فعاليتهاي هسته اي ايران نشد .



به گفته وي انتقال تكنولوژي هسته اي نيز به عنوان يكي از محور هاي بالقوه توسعه همكاري ها در اين اجلاس طرح نشد .



وي از نشست هاي دو جانبه مفيد خود در حاشيه اجلاس براي تشريح مواضع ، جايگاه ، توانمندي و ايمني هسته ا ي ايران با مقامات كشور هاي حاشيه خليج فارس در اين اجلاس خبر داد و در پاسخ به اين سوال كه آيا اين كشورها در گفتگو هاي خود از فعاليتهاي ايران ابراز نگراني مي كردند گفت : به هيچ عنوان ابراز نگراني از فعاليتهاي هسته اي ايران مطرح نبود .

فرصت طلبي غرب براي تحكيم جايگاه خود در خليج فارس



قائم مقام وزير امور خارجه در بيان ديدگاهش در خصوص افزايش رايزني هاي مقامات غربي با كشورهاي حاشيه خليج فارس در موضوع هسته اي ايران گفت : برخي از اين رفت و آمدها در چارچوب روابط دو جانبه است اما طبيعي است كه آمريكايي ها از اين فرصت استفاده كنند و با ايجاد برخي نگراني ها بخواهند به دنبال منافع خاص خود از موضوع هسته اي ايران و ايجاد جاي پاي محكمتري در منطقه باشند .



وي افزود : خوشبختانه در اين فرصت با تشريح دلايل صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي از بسياري از نگراني هاي كاذب غرب كه قصد دامن زدن به آن را دارد جلوگيري شد .



تكذيب ادعاي البرادعي



مصطفوي قائم مقام وزير امور خارجه در واكنش به اظهارات اخير البرداعي مدير كل آژانس بين المللي انرزي اتمي، هر گونه تغيير موضع جمهوري اسلامي ايران در خصوص امكان تعليق فعاليتهاي غني سازي در ايران را تكذيب كرد .



وي در خصوص اخباري به نقل از مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر "توافق اصولي ايران با تعليق غني سازي اورانيوم" ، گفت : هيچ تغييري در موضع ايران بوجود نيامده و بحث توقف فعاليت هاي هسته اي ايران اساسا مطرح نيست .

مصطفوي در عين حال تاكيد كرد: ما در خصوص چگونگي ادامه فعاليت غني سازي در ايران و راههاي اعتماد سازي متقابل ميان خود و ديگران از جمله مقامات اروپايي و مسوولان نهاد هاي بين المللي مذاكره مي كنيم و راه در اين مسير باز است .

ديروز شبكه خبري دويچه‌ وله آلمان اعلام كرد كه محمد البرداعى مدعي شده است كه ايران "موافقت اصولى" خود را با توقف غنى‌ سازى اورانيوم در خاك خود اعلام كرده است.



پيشنهاد اروپا



قائم مقام وزير امور خارجه در پاسخ به سئوال مهر مبني بر اينكه شرايط ايران براي پذيرش مشوقهاي اروپا چيست ، با بيان اينكه ايران تا به حال پيشنهادي رسمي به عنوان مشوق دريافت نكرده است گفت : هر گونه پيشنهاد مشوق را با اين شرط كه حقوقمان در زمينه فعاليته اي صلح آميز هسته اي به رسميت شناخته شود مي پذيريم .



وي با اشاره به اينكه ايران بارها اعلام كرده است حقوقش در زمينه فعاليتهاي هسته اي نبايد نفي شود گفت : مي دانيم كه تعدادي ازكشور هاي 1+5 نيز حقانيت اين خواسته ايران را درك كرده و پذيرفته اند به همين دليل هم مذاكرات اين گروه به درازا انجاميده است .



مصطفوي در پاسخ به سوالي مبني بر اظهارات بوش كه گفته است ايران مذاكرات هسته اي را قطع كرد گفت : خير مذاكرات ايران با EU3 از طرف ما قطع نشده است و خود اروپايي ها آن را ادامه ندادند .



احتمال تحريم



مصطفوي در خصوص احتمال تحريم ايران در شوراي امنيت يا خارج از آن تحت فشار امريكا گفت : به جرات مي توانيم بگويي هيچ كس تحريم ايران را نه عملي مي داند و نه مفيد ، صرفا آمريكايي ها به دليل اينكه خود با ايران رابطه تجاري ندارند در اين زمينه جار و جنجال مي كنند .



وي تاكيد كرد : همه كشور ها از جمله اروپاييان مي دانند كه از تحريم ايران خود بيشتر ضرر خواهند كرد و به تجربه ثابت شده است كه تحريم هيچ گاه راه حل مناسبي نبوده است .



مصطفوي ياد آور شد ايران در حال حاضر نيز در مورد برخي اقلام اساسي از سوي آمريكا و غرب در تحريم است .



تغيير سفرا

قائم مقام وزير امور خارجه كه پيشتر از تغيير 60 سفير ايران در كشور هاي ديگر خبر داده بود درخصوص تحولات در سفارت خانه هاي ايران توضيح داد : ايران 120 نمايندگي در خارج از كشور دارد و طبيعي است كه با توجه به دوره 3 ساله ماموريت سفرا ، تعداد زيادي از آنان در انتظار بازگشت يا انتقال به كشوري ديگر باشند .



مذاكره با آمريكا



قائم مقام وزير امور خارجه در خصوص شرايط ايران براي مذاكره محدود يا گسترده با آمريكا گفت : تا اين لحظه هيچ گونه تصميمي براي مذاكره با امريكا در كشور وجود ندارد و علت آن اين است كه شرايط را آماده نمي بينيم .

وي از توضيح در خصوص پيش شرط هاي ايران خود داري كرد .



نشست 1+1+5



قائم مقام وزير امور خارجه درپاسخ به سوالي مبني بر امكان و فايده برگزاري نشستي مشترك ميان ايران و گروه 1+5 گفت : طرح هاي مختلفي براي ادامه مذاكرات مطرح شده است و اين هم يكي از آن طرح هاست كه به اطلاع ايران رسيده است .



وي افزود : اما امكان عملي شدن اين طرح بستگي به شرايط مذاكرات و روابط دارد .



مصطفوي از ارائه طرح هاي مختلف از سوي ساير كشور ها براي حل مسالمت آميز موضوع ايران خبر داد و گفت : كشورهاي منطقه و جهان در پي اين هستند كه از ايجاد بحران در منطقه خليج فارس جلو گيري كنند چرا كه آثار آن بخش عمده اي از جهان را در بر خواهد گرفت .

به گفته وي در حال حاضراجراي هيچ طرحي قطعي نشده است .



سفر دبير شوراي عالي امنيت ملي روسيه



مصطفوي در پاسخ به اين سوال كه آيا ايگور ايوانوف دبير شوراي عالي امنيت ملي روسيه در سفر به تهران حامل طرح يا پيام خاصي از سوي گروه 1+5 است گفت : پيام خاصي در بين نيست بلكه روابط خوب دو كشور ايجاب مي كند چنين سفر هايي صورت گيرد .



وي به حجم وسيع و متنوع همكاريها و مناسبات ايران و روسيه اشاره كرد و درپاسخ به سوالي در خصوص عدم پايبندي مسكو به برنامه زمانبندي تحويل نيروگاه بوشهر گفت : ما اميدواريم كار اين نيروگاه طبق زمانبندي پيش رود ، روابط ما با روسيه خوب است اما طبيعي است كه هر كشوري در مناسبات منافع ملي خود را در نظر خواهد گرفت .



كرزاي ميانجي ايران و آمريكا نيست



قائم مقام وزير امور خارجه در خصوص سفر حامد كرزاي به تهران و اخباري مبني بر ميانجي گري وي در روابط ايران و امريكا گفت : سفر آقاي كرزاي در خصوص روابط دو جانبه دو كشور ايران و افغانستان است .



مصطفوي با اشاره به تكذيب شايعه ميانجي گري كرزاي توسط وزير خارجه افغانستان گفت : در اين سفر مسائل مهم دو كشور همسايه در سطح عالي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت .