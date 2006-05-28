به گزارش خبرگزاري "مهر"، انقلاب مشروطيت را اولين انقلاب در جهان اسلام خوانده اند. انقلابي كه با وجود داشتن تاثيرات و پيامدهاي مثبت و منفي بسيار به اهداف خود نرسيد و لاجرم انقلابي شگرفتر را در بيش از هفتاد سال بعد موجب شد. اينك در آستانه صدمين سال انقلاب مشروطه فرصتي پيش آمده تا نسل حاضر پس از فروكش غبار احساسات و سوء تفاهم ها و احياناً تحريف ها و طمع ورزي ها، در فضاي شفاف تري به اين رخداد شگرف بنگرد و با دقت به كندوكاو در باب علل و عوامل و پيامدهاي انقلاب مشروطه بپردازد.

مستند پنج قسمتي "جغرافياي تاريخي مشروطه" در گروه تاريخ شبكه چهار سيما به تهيه كنندگي ارد زند توليد شده است. زند در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره شكل گيري اين مستند گفت: "من مشغول تحقيقاتي در ارتباط با دادگاه دكتر مصدق براي ساخت مستندي بودم كه موضوع تاريخ مشروطه توسط ارد عطاپور از تهيه كنندگان شبكه چهار مطرح شد. من هم تصميم گرفتم قصه انقلاب مشروطه را بر بستر مكان هايي كه رخدادهاي مختلف انقلاب در آنها به وقوع پيوسته روايت كنم. دو قسمت از اين مجموعه به حوادث تهران و سه قسمت ديگر به ترتيب به وقايع تبريز، چهار و محال بختياري، رشت و قزوين مي پردازد."

وي در ادامه افزود: "اين مستند در پنج قسمت 30 دقيقه اي تهيه مي شود و در حال حاضر مقداري از تصويربرداري تهران و قزوين باقي مانده است. تصويربرداري هر بخش به طور همزمان 12 روز به طول انجاميد. اين مجموعه مرداد امسال همزمان با روز مشروطه از شبكه چهار سيما پخش مي شود. كارگرداني بخش گيلان بر عهده محمود كاظمي، بخش بختياري با سعيد تارازي و تبريز و تهران بر عهده خودم بود."

زند درباره كارگرداني سه نفر در مستند "جغرافياي تاريخي مشروطه" و تاثير آن بر كل كار افزود: "اتفاقاً من سعي داشتم تنوع نگاه در كار ايجاد شود. وجود دو كارگردان ديگر در كنار من نه تنها تداخلي پيش نياورد، بلكه كار از يكدستي هم خارج نشد، حتي دليل انتخاب من براي اين دو كارگردان به شناخت آنها به مناطق مربوط به خودشان برمي گردد. از سوي ديگر با تاريخ مشروطه هم آشنا بودند."

اين تهيه كننده با اشاره به تحقيقات اين مجموعه خاطرنشان كرد: "تحقيقات اين مجموعه همزمان با توليد انجام مي شد و هنوز هم ادامه دارد. دكتر منصوره اتحاديه مشاور گروه تحقيق، حسن باغستاني محقق، بهروز خامه تي محقق بخش تبريز، بيگدلي و زماني پور محقق بخش بختياري بودند. البته تحقيقات اين مجموعه مستند با چهار نفر (مكرمه آقايي مدير گروه تاريخ شبكه چهار، دكتر منصوره اتحاديه، حسن باغستاني و خودم) كنترل مي شود."

ارد زند كارگرداني مجموعه هاي مستند "كاخ گلستان" و "زبان عيلامي و من" را بر عهده داشته است.