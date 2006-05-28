هيئت مميزه مستقل علوم انساني براي اولين بار در وزارت علوم تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر، وزير علوم در بازديد از دانشگاه امام صادق (ع)، ضمن بيان مطلب فوق افزود: تشكيل هيئت مميزه مستقل در دانشگاه امام صادق (ع) به دليل عدم احراز شرايط ممكن نيست، ضمن آنكه اگر قرار باشد با سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص رديف بودجه مستقل براي اين دانشگاه وارد مذاكره شويم بايد شاخص هاي علمي و پژوهشي همانند نسبت دانشجو به اعضاي هئيت علمي، نسبت دانشجو به كاركنان و هزينه هاي پژوهشي رعايت شود.

دكتر زاهدي بر تقويب انجمن هاي علمي در جهت انتشار نشريات تخصصي و پژوهشي كه از ضروريات پژوهش هاي كاربردي است، تاكيد كرد.

به گزارش مهر، در ديدار وزير علوم با هيئت رئيسه اين دانشگاه آيت الله مهدي كني رئيس دانشگاه امام صادق (ع)، گزارشي از تاريخچه تاسيس اين دانشگاه و شرايط آموزشي و پژوهشي آن ارائه كرد و خواستار تخصيص بودجه دولتي جهت رفع تنگناهاي مالي درجهت توسعه اين دانشگاه شد.

وزير علوم همچنين از كتابخانه، مركز اطلاع رساني و پروژه هاي نيمه تمام دانشگاه امام صادق(ع) بازديد كرد.