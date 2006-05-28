۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۲۹

/ پاشايي فام گزينه اول براي جانشيني كردبچه /

پدر نظام بودجه‌ريزي ايران از سازمان مديريت مي‌رود

محمد كردبچه مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كه از وي به عنوان پدر نظام بودجه‌ريزي ايران نام برده مي‌شود، به‌زودي از اين سازمان مي رود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد كردبچه 58 ساله درخواست بازنشستگي خود را به مقامات ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي تقديم كرده است.

كردبچه كه داراي فوق ليسانس اقتصاد نظري از دانشگاه ايت آنگليا است، نقش اصلي را در تدوين برنامه چهارم توسعه، بودجه 83، 84 و 85 و گزارش نظارتي برنامه سوم داشته و توانسته است يكي از شعارهاي دولت نهم يعني بودجه ريزي عملياتي را در قالب بودجه 85 بگنجاند.

گفته مي شود وي به عنوان مشاور فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در آينده اي نزديك منصوب خواهد شد.

كردبچه از سال 1354 تا 1356 كارشناس دفتر برنامه سنجي و اقتصاد عمومي، از سال 1356 تا 1357 معاون دفتر تحقيقات عملياتي (معاونت انفورماتيك)،از سال 1358 تا 1381 معاون دفتر اقتصاد كلان و از سال 1381 تا10 خرداد 82 مشاور امور اقتصادي و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده است.

در عين حال، به احتمال زياد رامين پاشايي فام جانشين كردبچه در دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي مي شود.

گفتني است، پاشايي فام قبلا مديركل دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده است.

بحث هدفمندكردن يارانه و مباحث مربوط به خودكفايي  گندم و پيگيري مشكلات چايكاران از جمله فعاليت‌هاي پاشايي فام در دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال هاي اخير بوده است.

