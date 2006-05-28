به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد كردبچه 58 ساله درخواست بازنشستگي خود را به مقامات ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي تقديم كرده است.

كردبچه كه داراي فوق ليسانس اقتصاد نظري از دانشگاه ايت آنگليا است، نقش اصلي را در تدوين برنامه چهارم توسعه، بودجه 83، 84 و 85 و گزارش نظارتي برنامه سوم داشته و توانسته است يكي از شعارهاي دولت نهم يعني بودجه ريزي عملياتي را در قالب بودجه 85 بگنجاند.

گفته مي شود وي به عنوان مشاور فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در آينده اي نزديك منصوب خواهد شد.

كردبچه از سال 1354 تا 1356 كارشناس دفتر برنامه سنجي و اقتصاد عمومي، از سال 1356 تا 1357 معاون دفتر تحقيقات عملياتي (معاونت انفورماتيك)،از سال 1358 تا 1381 معاون دفتر اقتصاد كلان و از سال 1381 تا10 خرداد 82 مشاور امور اقتصادي و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده است.

در عين حال، به احتمال زياد رامين پاشايي فام جانشين كردبچه در دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي مي شود.

گفتني است، پاشايي فام قبلا مديركل دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده است.