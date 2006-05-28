به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، طبق گزارشهاي رسمي،تلفات زلزله در استان يوگياكاراتا و منطقه كلاتن به ترتيب به 2.615 و 725 تن رسيده است .



مقامات اندونزي اعلام كردند كه تعداد تلفات باز هم افزايش خواهد يافت،زيرا هزاران تن ديگر دراين زلزله 6.2 ريشتري مجروح شدند.



يوسف كالا معاون رئيس جمهوري اندونزي در گفتگو با بي بي سي اعلام كرد بيش از 10 هزار تن در زلزله آسيب ديده اند،اما به نظر مي رسد كه كه تعداد تلفات باز هم افزايش يابد و همچنان گزارشهايي از ميزان خسارتها دريافت مي شود .



صليب سرخ اندونزي نيز اعلام كرد كه حدود 200 هزار تن در پي اين زلزله شديد بي خانمان شده اند .



در پي اين زمين لرزه برخي از كشورهاي منطقه و جهان براي كمكهاي مالي و امدادرساني به زلزله زدگان در اندونزي اعلام آمادگي كرده اند.



آمريكا 2.5 ميليون دلار به زلزله اندونزي اختصاص داده است و كوفي عنان دبير كل سازمان ملل ضمن ابراز تاسف از اين فاجعه، با بازماندگان اين حادثه ابراز همدردي كرد .



چين، كانادا و انگليس نيز اعلام كرده اند كه به ترتيب دو ، 1.8 و 5.5 ميليون دلار به اين زلزله كمك خواهند كرد .

خاوير سوولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز اعلام كرد كه اتحاديه اروپا 3.8 ميليون دلار به زلزله زدگان اندونزي كمك خواهد كرد .

