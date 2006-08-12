راه اندازي پنج رشته جديد در دانشگاه آزاد فسا / افزايش اعضاي هيئت علمي واحد فسا

دكتر عبدالمجيد طالب تاش در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: تعداد رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا از 22 رشته به 38 رشته افزايش يافته كه اين افزايش با توجه به سياست دانشگاه آزاد در راستاي گسترش تحصيلات تكميلي و ارتقاء رشته هاي مقاطع پايين تر انجام شده است.

وي خاطر نشان كرد: رشته هاي فلسفه، ادبيات و علوم قرآن و حديث نيز براي راه اندازي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا از سازمان مركزي دانشگاه آزاد درخواست شده كه در صورت تصويب از سال تحصيلي جديد پذيرش دانشجو خواهيم داشت.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا تاكيد كرد: با توجه به امكانات و شرايط دانشگاه آزاد فسا امكان راه اندازي دكتري ادبيات در اين دانشگاه فراهم شده كه برنامه ريزي راه اندازي اين رشته در دانشگاه انجام شده است.

دكتر طالب تاش به جذب اعضاي هيات علمي در اين دانشگاه اشاره كرد و افزود: در حال حاضر تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد فسا از 39 نفر به 62 نفر افزايش داشته كه هفت پرونده براي جذب عضو هيات علمي نيز در دست بررسي است.

به گزارش مهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا با دارا بودن پنج هزار دانشجو در 38 رشته تحصيلي در منطقه يك دانشگاه آزاد اسلامي واقع است.