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۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۲۲

مدير عامل صندوق پنبه كشور در گفت و گو با "مهر":

صنايع نساجي امسال به واردات 35 هزارتن پنبه نياز دارند

صنايع نساجي امسال به واردات 35 هزارتن پنبه نياز دارند

مدير عامل صندوق پنبه گفت: افزايش تعرفه واردات پنبه نمي تواند راهكاري كارآمد براي حل مشكلات صنعت پنبه باشد .

محمد حسين كاوياني در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در مورد نيازصنايع نساجي در سال جاري به واردات پنبه افزود: امسال حدود 85 هزار تن پنبه در كشور توليد مي شود كه با احتساب پيش بيني باقي ماندن پنج هزارتن پنبه توليدي سال گذشته  و نياز 110 تا 115 هزار تني صنايع نساجي لذا كارخانجات نساجي حدود 30 تا 35 هزار تن كسري  پنبه خواهند داشت  .

به گفته وي، اين در حالي است كه از 40 هزار تن  پنبه باقي مانده درانبار كارخانجات پنبه پاك كني از سال گذشته پيش بيني مي شود تا چند ماه آينده حدود 35 هزار تن آن به  كارخانجات نساجي حمل شود .

كاوياني با اشاره به شرايط نامناسب صنايع نساجي تصريح كرد: كاهش سطح زير كشت پنبه و افزايش  تعرفه واردات اين محصول  به منظور حمايت از توليد داخلي موجب خواهد شد كه صنايع  نساجي در سال جاري با مشكلات بي شماري مواجه شوند .

وي تاكيد كرد:  افزايش حقوق پرسنل صنايع نساجي در سال جاري از يكسو و كاهش سطح زير كشت پنبه و افزايش تعرفه واردات مشكلات اين صنايع را  افزايش خواهد داد .

كاوياني  خواستار ارائه راهكاري كارآمد از سوي متوليان براي  حل مشكلات صنعت پنبه كشور شد و افزود: وجود راه كارهايي مانند  افزايش تعرفه واردات پنبه نمي تواند مشكلات اين صنعت را كند بلكه بايد سياست هاي اتخاذ شده به نفع توليد كننده و مصرف كننده پنبه باشد .

کد مطلب 332407

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