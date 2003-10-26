مير باقري هنوز "مختار" را پيدا نكرده است

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، پيش توليد اين مجموعه تلويزيوني از اوايل امسال آغاز شده است و پس از طراحي و ساخت دكور و صحنه، به وسيله جليل فتوحي نيا و ساخت دكور به سرپرستي عادل بزدوده، قرار بود بخش هاي اصلي آن كه بيشتر مربوط به جنگ است، از اوايل آبان ماه در منطقه اي اطراف شهرستان يزد تصويرلرداري شود. اما هنوز عوامل مجموعه به اين شهرستان سفر نكرده اند.

اين در شرايطي است كه بيشتر عوامل فني و توليد مجموعه مشخص شده اند و حتي اتودهاي ابتدايي برخي از صحنه هاي «مختار نامه» نيز زده شده است. اما به خاطر عدم قطعيت در انتخاب بازيگر مناسبي كه براي ايفاي نقش مختار مورد توجه مير باقري باشد، توليد مجموعه به تعويق افتاده است.

شنيده مي شود داريوش ارجمند، فتحعلي اويسي، امير يل ارجمند، حسين گيل، جعفر دهقان، منوچهر وثوقي و جمشيد هاشم پور از جمله بازيگراني هستند كه مورد نظر ميرباقري براي ايفاي نقش مختار بوده اند كه البته هنوز انتخاب قطعي در اين باره صورت نگرفته است.

مختار براساس شخصيت پردازي مير باقري از اندامي قوي و كشيده، هيكلي درشت و چهره اي خاص برخورداراست كه آثار جنگ و مبارزه در آن مشهود است. به همين جهت بايد بازيگري براي اين نقش انتخاب شود كه با مشخصات مورد نظر مطابقت داشته باشد. در عين حال، اين بازيگر بايد برخوردار از قدرت بالايي در ايفاي نقش باشد و در صحنه هاي مختلف جنگ از پس اجراي حركات مختلف بر بيايد.

کد مطلب 33241