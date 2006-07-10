ايران مي داند كه غرب نمي تواند در مقابلش بايستد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" مريم رجوي كه در روزهاي پاياني هفته گذشته در ضيافت "گروه پارلماني دوستان ايران آزاد" در پارلمان اروپا حضور يافته بود، همچون گذشته، تغيير در ايران را يك ضروت مطلق دانست كه در دسترس است و مدعي شد كه جامعه ايران وضعيت انفجاري دارد.

وي كه خود را رئيس جمهور برگزيده مقاومت مي پندارد، سياست مماشات غرب را باعث جري تر شدن ايران دانست و افزود : ايران به اين باور رسيده كه غرب اراده لازم براي ايستادن در مقابل منافع ملي ايران را ندارد.

رجوي، غربي ها را به خاطر دادن مشوق در مسئله هسته اي به ايران ملامت كرد و ضمن فراخواندن آنان به جنگ عليه ايران اظهار داشت : مماشات غربي ها يك مانع عمده در مقابل تغيير در ايران بوده است.

اين سركرده منافقين كه در سخنانش بارها تلويحا به عجز گروهك متبوعش اعتراف كرده بود، تاكيد كرد: تروريسم دانستن مجاهدين(منافقين)، پتانسيل هاي مقاومت (گروهك مافقين) را بلوكه كرده است.

گفتني است؛ چند سال است كه نام گروهك منافقين در ليست گروههاي تروريستي قرار گرفته و عليرغم همه رفت و آمدهاي سركردگان اين گروهك و تلاش لابي صهيونيستي در اروپا، اين گروهك همچنان در اين ليست باقي مانده و روز به روز به فروپاشي كامل، نزديك تر مي شود.