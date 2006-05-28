استقبال كرزاي از ابتكار ايران در برگزاري اجلاس سه جانبه وزراي خارجه ايران، افغانستان و پاكستان

به گزارش خبرگزاري "مهر"، منوچهر متكي در اين ديدار با تشريح آخرين مناسبات دو كشور اظهار داشت: مناسبات دو كشور روند رو به جلو و در چهارچوب منافع مشترك در حال پيشرفت است، نتائج گفتگوهاي با مقامات عاليه جمهوري اسلامي سازنده و ثمربخش است، نگاه جمهوري اسلامي ايران به افغانستن راهبردي توام با همكاري هاي گسترده مي باشد. ارزيابي ما اين است كه درك متقابل همواره مبناي سياست دو كشور بوده است.

وي در خصوص اولويت همكاري جمهوري اسلامي ايران و افغانستان گفت: مزاياي مشترك فراواني ازجمله همسايگي و علايق مشترك، همزباني، ارزاني و كيفيت كالاهاي ايراني و خدمات فني و مهندسي مناسب مي تواند امكانات و تسهيلات كم نظيري براي توسعه و پيشرفت افغانستان فراهم سازد.

متكي با اشاره به سابقه فرهنگي و مبارزاتي مردم افغانستان در مبارزه با اشغالگران خارجي اظهار داشت: مردم افغانستان و غرور ملي افغان ها همواره با اشغالگران در ستيز بوده است و با بيگانگان سازگاري ندارند. ما اميدواريم زمينه هاي تحقق اراده مردم در اين خصوص فراهم گردد.

وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به رايزنيهاي جاري بين مقامات عاليه جمهوري اسلامي ايران و پاكستان و افغانستان گفت: رايزني هاي جاري روساي جمهوري اسلامي ايران و افغانستان و رايزني هاي معاون اول رياست جمهوري و وزراي خارجه ايران و پاكستان، زمينه هاي رايزني هاي مشترك سه جانبه بين وزراي خارجه ايران، پاكستان و افغانستان به منظور بهبود اوضاع افغانستان را فراهم مي سازد و هر سه كشور براي تحقق آن اراده مثبتي داشته اند.

حامد كرزاي با تبيين روابط متين دو كشور افزود: روابط دو كشور و دو ملت همواره با احترام و صميميت بوده است و ما خرسنديم مناسبات دو كشور ازطريق رايزنيهاي مستمر و جاري وارد مرحله جديد شده و مي تواند ظرفيتهاي نويني فراروي دو ملت بگشايد.

رئيس جمهوري افغانستان با برشمردن اولويت زمينه هاي همكاري دو كشور اظهار داشت: تقويت راههاي مواصلاتي، تجارت، تامين انرژي و مشاركت در پروژه هاي بازسازي افغانستان، ظرفيت هاي خوبي را براي گسترش همكاري هاي دو كشور ايجاد مي نمايد.

كرزاي با تبيين نقش سازنده و خيرخواهانه جمهوري اسلامي ايران در افغانستان گفت: ما از ايفاي نقش سازنده جمهوري اسلامي ايران در بهبود اوضاع افغانستان در چارچوب اجلاس سه جانبه بين ايران، پاكستان و افغانستان استقبال كرده و اين ابتكار جمهوري اسلامي ايران را در خدمت به ثبات و امنيت منطقه اي بسيار مهم مي دانيم.