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۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۰۰

وزير بهداشت:

معاونت سلامت مشكلات دندانسازان را پيگيري مي كند

معاونت سلامت مشكلات دندانسازان را پيگيري مي كند

وزير بهداشت و درمان كشور با ارجاع مسائل دندانسازان كشور به معاونت سلامت ، خواستار حل مشكلات اين قشر بر اساس قانون شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر كامران باقري لنكراني در ملاقاتي با رئيس هيئت مديره انجمن دندانسازان كشور به مناسبت روز دندانساز ، نسبت به برقراري امنيت شغلي دندانسازان قول مساعد داد .

در اين نشست رئيس هيئت مديره انجمن دندانسازان ايران گفت: بر اساس قانون خواستار برقراري امنيت شغلي و امكان برقراري آموزش براي دندنسازان كشور تحت عنوان خبرگان صاحب مهارت هستيم.

هادي گلپايگاني با اشاره به قانوني كه وزارت بهداشت و درمان را موظف به برگزاري آموزش براي رشته هاي پيرا پزشكي مي كند، افزود: با توجه به اينكه حرفه دندانسازي جزء اين قانون تلقي مي شود، انجمن دندانسازان ايران خواستار برگزاري دوره هاي آموزش و بازآموزي براي دندنسازان است.

وي با اشاره به وضعيت شغلي دندانسازاني كه داراي مجوز اشتغال بوده يا 10 سال سابقه فعاليت دارند، اظهار داشت: حذف سليقه اي دندانسازان خلاف قانون و غيرعادلانه است بنابراين حضور نماينده دندانسازان در مجامع تصميم گيري با هدف كاهش مشكلات اين قشر ضروري است.

 

 

کد مطلب 332447

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