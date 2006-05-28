معاونت سلامت مشكلات دندانسازان را پيگيري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر كامران باقري لنكراني در ملاقاتي با رئيس هيئت مديره انجمن دندانسازان كشور به مناسبت روز دندانساز ، نسبت به برقراري امنيت شغلي دندانسازان قول مساعد داد .

در اين نشست رئيس هيئت مديره انجمن دندانسازان ايران گفت: بر اساس قانون خواستار برقراري امنيت شغلي و امكان برقراري آموزش براي دندنسازان كشور تحت عنوان خبرگان صاحب مهارت هستيم.

هادي گلپايگاني با اشاره به قانوني كه وزارت بهداشت و درمان را موظف به برگزاري آموزش براي رشته هاي پيرا پزشكي مي كند، افزود: با توجه به اينكه حرفه دندانسازي جزء اين قانون تلقي مي شود، انجمن دندانسازان ايران خواستار برگزاري دوره هاي آموزش و بازآموزي براي دندنسازان است.

وي با اشاره به وضعيت شغلي دندانسازاني كه داراي مجوز اشتغال بوده يا 10 سال سابقه فعاليت دارند، اظهار داشت: حذف سليقه اي دندانسازان خلاف قانون و غيرعادلانه است بنابراين حضور نماينده دندانسازان در مجامع تصميم گيري با هدف كاهش مشكلات اين قشر ضروري است.