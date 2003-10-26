تهران فاتح سيزدهمين دوره مسابقات قهرماني نجات غريق بانوان شد

سيزدهمين دوره مسابقات نجات غريق بانوان قهرماني كشور به مناسبت هفته تربيت بدني در استخر مجموعه ورزشي بعثت تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "مهر" اين رقابتها با حضور 17 تيم از استانهاي اصفهان، آذربايجان شرقي ، كرمان، زنجان ، كردستان، قزوين ، اردبيل ، چهارمحال و بختياري ، همدان ، آذربايجان غربي، گيلان ، كرمانشاه ، لرستان ، فارس ، تهران، گلستان و خوزستان در دو گروه سني زير سي سال و بالاي سي سال به مدت 2 روز در استخر مجموعه ورزشي بعثت تهران برگزار شد كه در پايان تيم تهران با كسب 289 امتياز در رده سني بالاي سي سال و 295 امتياز در رده سني زير سي سال به عنوان قهرماني دست يافت.
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