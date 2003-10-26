تهران فاتح سيزدهمين دوره مسابقات قهرماني نجات غريق بانوان شد

به گزارش خبرنگار "مهر" اين رقابتها با حضور 17 تيم از استانهاي اصفهان، آذربايجان شرقي ، كرمان، زنجان ، كردستان، قزوين ، اردبيل ، چهارمحال و بختياري ، همدان ، آذربايجان غربي، گيلان ، كرمانشاه ، لرستان ، فارس ، تهران، گلستان و خوزستان در دو گروه سني زير سي سال و بالاي سي سال به مدت 2 روز در استخر مجموعه ورزشي بعثت تهران برگزار شد كه در پايان تيم تهران با كسب 289 امتياز در رده سني بالاي سي سال و 295 امتياز در رده سني زير سي سال به عنوان قهرماني دست يافت.

کد مطلب 33245