" لذات و سختي هاي روزنامه نگاري " بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين برنامه " سام فرزانه " مجري و كارشناس در خصوص روزنامه نگاري ، لذات و سختي ها و ديگر مسائل در اين حوزه ، با ميهمان برنامه " حميد هنرجو " شاعر ، نويسنده و روزنامه نگار به بحث و گفتگو خواهد نشست .

اين برنامه هر دوشنبه از ساعت 30/18 تا ساعت 20 به طور زنده و مستقيم با موضوع روزنامه نگاري از راديو فرهنگ روي موج FM پخش خواهد شد .

همچنين پل هاي ارتباطي با شنوندگان و پرسش و پاسخ در اين برنامه شماره هاي 22040085 و 22058800 مي باشد . تا كنون علي اكبر قاضي زاده - استاد و صاحب نظر در رشته روزنامه نگاري ، منصور ضابطيان از روزنامه ايران و سيد جواد رسولي از همشهري ميهمانان اين برنامه بوده اند .

برنامه زنده " هفت اقليم " به مدت شش ماه است كه در راديو فرهنگ كار خود را شروع كرده و به مدت سه ماه است كه به موضوع روزنامه نگاري و مسائل مربوط به آن مي پردازد .