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۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۰۷

در برنامه زنده " هفت اقليم " راديو فرهنگ

" لذات و سختي هاي روزنامه نگاري " بررسي مي شود

" لذات و سختي هاي روزنامه نگاري " بررسي مي شود

برنامه زنده " هفت اقليم " در راديو فرهنگ ، اين هفته عصر دوشنبه موضوع " لذات و سختي هاي روزنامه نگاري " را پي مي گيرد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين برنامه " سام فرزانه " مجري و كارشناس در خصوص روزنامه نگاري ، لذات و سختي ها و ديگر مسائل در اين حوزه ، با  ميهمان برنامه " حميد هنرجو " شاعر ، نويسنده و روزنامه نگار به بحث  و گفتگو خواهد نشست .

اين برنامه هر دوشنبه از ساعت 30/18 تا ساعت 20 به طور زنده و مستقيم با موضوع روزنامه نگاري از راديو فرهنگ روي موج FM پخش خواهد شد .

همچنين پل هاي ارتباطي با شنوندگان و پرسش و پاسخ در اين برنامه شماره هاي 22040085 و 22058800 مي باشد . تا كنون علي اكبر قاضي زاده - استاد و صاحب نظر در رشته روزنامه نگاري ، منصور ضابطيان از روزنامه ايران و  سيد جواد رسولي از همشهري  ميهمانان اين برنامه بوده اند .

برنامه زنده " هفت اقليم " به مدت شش ماه است كه در راديو فرهنگ كار خود را شروع كرده  و به مدت سه ماه است كه به موضوع روزنامه نگاري و مسائل مربوط به آن مي پردازد  .

کد مطلب 332450

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