محمد رحمتي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" با بيان اينكه قير و مصالح مورد نياز بخش راه به وفور در بازار وجود دارد، افزود: حمل و نقل يك بخش نيست بلكه تمام بخش ها را پشتيباني مي كند.

وي تصريح كرد: هم اكنون در ظرفيت پيمانكاران داخلي در طرح‌هاي عمراني مشكلي نداريم و اولويت‌ها نيز در پروژه‌ها تا چندين سال مشخص شده است.

رحمتي در عين حال گفت: در حال حاضر كمبود ماشين آلات سنگين راهسازي در كشور داريم و در تلاشيم كه هرچه سريعتر با همكاري دولت اين مشكل را برطرف كنيم.

وزير راه و ترابري اعلام كرد: 300 ميليارد تومان اعتبار در سال جاري براي آسفالت و بهسازي 15 هزار كيلومتر راه‌ روستايي اختصاص مي يابد.

وي به نحوه نظارت بر كار پيمانكاران در پروژه‌هاي راهسازي اشاره كرد و اظهارداشت: شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل به عنوان كارفرما بر كار پيمانكاران نظارت دارد.

رحمتي توضيح داد: راه‌هايي كه توسط پيمانكاران احداث مي شود تا دو سال ضمانت حسن انجام كار دارد و اگر تخريبي هم طي اين مدت صورت گيرد، بايد پيمانكار مربوطه آنرا اصلاح كند.