مذاكره مديرعامل پاس در امارات براي انتقال برهاني / هيات مديره النصر بركنار شد

به گزارش خبرنگار" مهر" سردارغياثي مديرعامل باشگاه پاس تهران طي روزهاي گذشته مذاكراتي را با مسئولان باشگاه النصر امارات انجام داد تا در مورد پيوستن آرش برهاني به اين تيم اماراتي به توافق نهايي دست يابند. اما در فاصله كوتاهي از مذاكرات مسئولان باشگاه پاس با اين تيم اماراتي كه در محل باشگاه النصربرگزار شد ، رئيس باشگاه امروز در اقدامي غافلگيركننده تمامي اعضاي هيات مديره را از كار بركنار كرد. اين بركناري به دنبال كسب نتايج نه چندان مطلوب تيم النصر در ليگ امارات صورت گرفته است.

با اين شرايط مشخص نيست اعضاي هيات مديره جديد باشگاه النصر تمايلي به جذب مهاجم جوان و ملي پوش پاس داشته باشند يا خير؟ اما به نظر مي رسد اين انتقال پس از رقابتهاي جام جهاني صورت خواهد گرفت.

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