شبكه اول سيما برگزيدگان خود را در عرصه فيلم كوتاه معرفي كرد

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " هيئت داوران شبكه اول سيما شب گذشته در پايان مراسم اختتاميه جشنواره فيلم كوتاه تهران 2 ديپلم افتخار ، 2 جايزه ويژه و 3 جايزه اصلي خود را بدين شرح اعلام كرد :ديپلم افتخار و 2 سكه بهار آزادي به مهدي پريزاد كارگردان فيلم در" اندوه شريف" اهدا كرد .ديپلم افتخار و 2 سكه بهار آزادي به جمشيد رئوفي بروجني كارگردان فيلم " روياي آبي عشق " .جايزه ويژه هيئت داوران شامل لوح قدير و 3 سكه بهار آزادي به حبيب احمد زاده كارگردان فيلم " آخرين تير آرش " وهمچنين اين ميزان جايزه به علي محمد قاسمي كارگردان فيلم " لذت كشتن " نيز تعلق گرفت .طاها شجاع نوري كارگردان فيلم " بند هفتم " ، حسن نقاشي كارگردان فيلم "سوشيون " و محسن رمضان زاده كارگردان فيلم " در حصار هاي خشتي " هريك لوح تقدير ،3 سكه بهار آزادي و مبلغ 10 ميليون ريال را جهت توليد فيلم بعدي خود دريافت كردند .گفتني ست شبكه اول سيما يكي از حاميان اصلي برگزاري جشنواره فيلم كوتاه است .