  1. هنر
  2. سایر
۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۱:۵۵

در مراسم اختتاميه جشنواره فيلم كوتاه تهران صورت گرفت

شبكه اول سيما برگزيدگان خود را در عرصه فيلم كوتاه معرفي كرد

شبكه اول سيما با بررسي فيلم هاي راه يافته به بخش مسابقه ملي بيستمين جشنواره فيلم كوتاه تهران برگزيدگان خود را معرفي كرد .


به گزارش خبرنگار هنري " مهر " هيئت داوران شبكه اول سيما شب گذشته در پايان مراسم اختتاميه جشنواره فيلم كوتاه تهران  2 ديپلم افتخار ، 2 جايزه ويژه و 3 جايزه اصلي خود را بدين شرح اعلام كرد :
ديپلم افتخار و 2 سكه بهار آزادي  به مهدي پريزاد كارگردان فيلم در" اندوه شريف" اهدا كرد .
ديپلم افتخار و 2 سكه بهار آزادي   به جمشيد رئوفي بروجني كارگردان فيلم " روياي آبي عشق " .
جايزه ويژه هيئت داوران  شامل لوح قدير و 3 سكه بهار آزادي به حبيب احمد زاده كارگردان فيلم " آخرين تير آرش " وهمچنين اين ميزان جايزه به علي محمد قاسمي كارگردان فيلم " لذت كشتن " نيز تعلق گرفت .
طاها شجاع نوري كارگردان فيلم " بند هفتم " ، حسن نقاشي كارگردان فيلم "سوشيون " و محسن رمضان زاده كارگردان فيلم " در حصار هاي خشتي " هريك لوح تقدير ،3 سكه بهار آزادي و مبلغ 10 ميليون ريال را جهت توليد فيلم بعدي خود دريافت كردند .
گفتني ست شبكه اول سيما  يكي از حاميان اصلي برگزاري جشنواره فيلم كوتاه است .   
کد مطلب 33249

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها