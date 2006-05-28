تيم منتخب ستارگان فوتبال ايران به آمريكا مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته از سوي باشگاه كالكسي آمريكا قرار است تيمي منتخب از ستاره هاي گذشته و فعلي فوتبال ايران در سفري به اين كشور با تيم كالكسي ديدار دوستانه برگزار كند.

در تيم ستارگان فوتبال ايران اسامي بازيكناني چون هادي طباطبايي ، احمدرضاعابدزاده ، حميد استيلي ، عليرضا منصوريان ، ايمان مبعلي ، سياوش اكبرپور ، حسين كاظمي ، اكبر يوسفي ، فرزاد مجيدي ، علي سامره ، مهدي امير آبادي ، داود سيدعباسي ، محمد خاكپور و ... به چشم مي خورد.

قرار است اين تيم روز چهارشنبه هفته جاري از طريق امارات راهي آمريكا شود. براساس اعلام مسئولان برگزار كننده اين ديدار هيچ سرپرست يا مربي اين تيم را همراهي نخواهد كرد.

اين در حاليست كه باشگاه استقلال به بازيكناني كه با اين تيم قرارداد دارند اعلام كرده است حق رفتن به اين سفر را ندارند. با اين شرايط مشخص نيست اين سفر انجام خواهد شد يا خير.

