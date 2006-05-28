به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر " دوفيلمساز بريتانيايي نيز در ميان رقبا وجود دارند – كن لوچ ، كارگردان كهنه كار سينما با فيلم " بادي كه بارلي را تكان مي دهد " وآندريا آرنولد با نخستين فيلم بلندش تحت عنوان " جاده سرخ " براي كسب جايزه برتر به رقابت مي پردازند.

ازديگر فيلم هايي كه براي كسب تنديس نخل طلا تلاش مي كنند مي توان به " ماري آنتوانت " ساخته سوفيا كاپولا ، " ملت غذاي آماده " اثر ريچارد لينكليتر ، " داستان هاي ساوتلند " به كارگرداني ريچارد كلي و " تمساح " ساخته ناني موريتي ، كارگردان ايتاليايي اشاره كرد.



درك ملكولم ، منتقد لندن ايونينگ استاندارد مي گويد :" امسال رقابت ميان فيلمها بسيار قوي بود اما كمتر اتفاق مي افتد كه هيات داوران با منتقدان هم عقيده باشند. اين روزها هيات داوران در برگيرنده هنرپيشگان مرد و زن است و واقعاً تشخيص اينكه انتخاب آنها چه خواهد بود ، دشوارست."

شايعه اي در بين نيست



الن هانتر از اسكرين اينترنشنال مي گويد كه جشنواره فاقد فيلمي بود كه نام آن برسر زبان 4 هزار خبرنگار و منتقد حاضر بيافتد.

او مي گويد :" اصوات حاصل ازشگفتي امسال كمتراز سالهاي گذشته بود اين درحالي بود كه بازانديشي امسال بهتر ازسال هاي گذشت بود."

هياتي كه درباره انتخاب بهترين فيلم جشنواره تصميم مي گيرد به رياست ونگ كار واي ، كارگردان هنگ كنگي است . هنرپيشگاني چون ساموئل ال جكسون ، تيم روث ، مونيكا بلوچي و هلنا بونهام كارتر ازديگر اعضاي اين هيات هستند.

