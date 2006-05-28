وجود تيمي قوي در مذاكرات براي نهايي شدن قراردادهاي گازي بسيار مهم است

محمد ملاكي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره وضعيت قراردادهاي گازي كشور گفت : درحال حاضردركشور فقط يك قرارداد گازي وجود دارد كه صادرات گاز به تركيه است و ديگر قراردادها درحال مذاكره است.

وي افزود : وجود تيمي قوي ، شرايط جهاني ، منطقه و حساسيت هاي طرفين مي تواند نقش مهمي را در به ثمر نشستن قراردادهاي گازي داشته باشد .

وي درباره قيمت گاز در داخل و خارج از كشور گفت : در خارج از كشور قيمت گاز براساس چانه زني ها تعيين مي شود كه راه اندازي بورس نفت نقش مهمي را مي تواند در اين باره داشته باشد.

وي تصريح كرد: اما در داخل كشور قيمت گاز تابع شرايط و سطح اجتماعي كشور است و اين قيمت ها نسبت به قيمت هاي جهاني بسيار فاصله دارد.

به گفته وي ، با توجه به اينكه جايگزين شدن گاز به جاي ديگر فراورده هاي سوختي از مهمترين برنامه ها محسوب مي شود در نتيجه قيمت پايين مي تواند جهت گيري را در اين باره قوي تر كند .

وي درپايان افزود : قيمت بسيار پايين گاز دركشور موجب شده است كه به نكات صرفه جويي دركشور توجه چنداني نشود اما نكته حائز اهميت اين است كه هنوز ما جايگاه دوم را از نظر منابع گازي داريم ولي مديريت مصرف گاز وجود ندارد .