۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۱۹

كتاب "الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه" منتشر مي شود

كتاب "الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه" اثر ملاصدرا با حواشي حاج ملاهادي سبزواري و تصحيح سيد جلال‌الدين آشتياني براي سومين مرتبه منتشر مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه اثر صدرالدين محمد بن ابراهيم شيرازي معروف به ملاصدرا و صدرالمتألهين (979 تا 1050ق) از عرفا و فلاسفه بزرگ قرن ده و يازده هجري قمري است.

او در اين كتاب كه در واقع تلخيصي است از يكي ديگر از آثار معروف او با عنوان اسفار، جميع افكار و آراي خود را به شيوه ‌اي موجز و فشرده نقل كرده است.

كتاب حاضر مشتمل است بر پنج «مشهد» و هر مشهد، كه خود مركب از چندين شاهد است، به مسائل و موضوعاتي خاص اختصاص دارد.  امور عامه و حقايق كليه؛ وجود حق و نحوه صدور كثرات از او و كيفيت انشا و ايجاد نشاه آخرت و عالم ماده كه مقدمه آخرت است؛ حقيقت معاد و بيان كيفيت پيدايش روح و عود آن به حضرت حق؛ اثبات حشر اجسام و اجساد و بالاخره نبوات و ولايات از جمله اين موضوعات است.

 379 صفحه از كتاب حاضر به كتاب الشواهد الربوبيه و باقي آن (444 ص) به تعليقاتي كه حاج ملاهادي سبزواري (1288-1212) بر اين كتاب نوشته اختصاص دارد.

شرح احوال و آثار ملاصدرا و نيز دانشمندان متقدم و معاصر و متأخر او، بيان خصوصيات كتاب حاضر و مقايسه آن با ديگر آثار ملاصدرا ازجمله اطلاعاتي است كه مصحح در مقدمه كتاب در اختيار خوانندگان گذاشته است.
 
 

