به گزارش خبرگزاري "مهر"، ستاد خبري نخستين جشنواره فيلم عاشورايي سپيد اعلام كرد هيئت انتخاب اين بخش متشكل از محمود سالاري، حبيب الله بهمني و رضا برجي پس از بازبيني 156 اثر، 33 فيلم را به منظور رقابت برگزيدند.

مستندهاي "آئين چمر" (عزت اله عزيزي)، "عصر عاشورا" (عباس مهاجران)، "هجاي سرخ" (سعيد حدادي)، "به روايت شهر" (ابوالفضل توكلي)، "شرح درد اشتياق" (اكبر نيك دست)، "روز پنجاه هزار سال" (محمدرضا وطن دوست)، "نخل روز دهم" (بابك بهداد)، "قافله عشق" (حسين ناظريان)، "يادگار خون سرو" (اردشير صالح پور)، "چتر سبز" و "نخل جهرم نخل عز"ا(احمد ضابطي جهرمي)، "كربلايي ها" (محسن حاج هاشمي)، "در سوگ آفتاب" (مهدي پول پرست)، "تعزيه گلوبندك" (نادر داوودي)، "در فروكش آفتاب روز چهلم" (علي كوهستاني خسروي)، "موسم عاشقي" (غلامحسين شاه قلي)، "كاغذهاي بي جواب" (روايت فتح)، "لوح" (محمدرضا سرساز)، "در اقليم آفتاب" (ابوالقاسم ابوترابي)، "تعزيه به روايت ديگر" (پرويز جاهد)، "شاه شمشاد قرآن" (سعيد غفاري)، "كاروان" (امير محسن يوسفي)، "اشك غربت" (علي سردروديان)، "معين البكاء" (فريده كاكاوند)، "سمفوني لوگ" (حسن فدايي)، "نينواي جاودان قسمت اول" (عبدالرحمان عالمي)، "جايي نزديك زمين" (قاسم انصاري)، "شبيه خواني" (بهمن كيارستمي)، "واقعه كربلا" (داود سماواتي)، "قطعه اي از بهشت" (سيدرسول آذرسرا)، "بي بي شهربانو" (محمدهادي فرتاش آژير) و "سوگنامه عشق" (فرامرز رمضاني) عناوين فيلم هاي انتخاب شده در اين بخش است.

آثار برگزيده جشنواره 14 و 15 خرداد سال جاري در سينماهاي سپيده و بهمن به نمايش عمومي درخواهند آمد.