پيش نويش جديد اساسنامه بورس فلزات ارايه شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"به نقل از اداره اطلاع رساني و روابط عمومي بورس فلزات تهران، در اين مجمع ابتدا سيد علي اكبر هاشميان دبيركل بورس گزارش مفصلي از اهم فعاليتها و دستاوردهاي بورس در سال 84 ارائه داد و گفت: به رغم تداوم ركود در بخش مسكن و پروژه‌هاي عمراني در سال گذشته، اما با اعمال برنامه‌هاي جديد و افزايش فعاليت همكاران و تعامل بيشتر با فعالان بازار، در سال 84 جمعا بيش از پنج ميليون و 862 هزار تن انواع فولاد، مس، آلومينيوم، روي، كنستانتره فلزات گرانبها و سولفورموليبدن به ارزش حدود 24 هزار ميليارد ريال در بورس داد و ستد شد كه حاكي از حدود 50 هزار ميليارد ريال گردش مالي در سال گذشته مي‌باشد.

وي افزود: در سال گذشته موفق شديم با همكاري توليد‌كنندگان و براي كاهش ريسك معاملات، سقف دوره معاملات سلف را از شش ماه به حداكثر سه ماه تقليل دهيم كه گام موثري در كاهش ريسك فعالان بازار بود.

وي گفت: در سال گذشته علاوه بر 4 فلز اساسي فولاد، مس، آلومينيوم و روي، كالاهاي جديد ديگر در 7 گروه شامل سيمان، كنسانتره فلزات گرانبها (طلا، نقره) سرب، چدن، ضايعات فلزي، مس كم عيار و سولفور موليبدن نيز توسط هيات پذيرش براي عرضه در بورس فلزات مورد پذيرش قرار گرفت كه از ميان آنها دو كالاي كنستانتره فلزات گرانبها و سولفور موليبدن در سال گذشته به همراه چهار فلز اوليه مورد معامل قرار گرفتند.

دبيركل بورس فلزات تهران افزود: مشاركت و سرمايه‌گذاري در تشكيل CDS (سيستم سپرده‌گذاري مركزي) با بورس‌هاي اوراق بهادار و كشاورزي، تشكيل هيات داوري با معرفي رئيس هيات از سوي قوه قضائيه، پيگيري‌ و حل مسائل شرعي قراردادهاي آتي در قالب صلح و حل مسائل شرعي انجام معاملات سلف مجدد با دريافت فتوا از مراجع عظام تقليد و فراهم نمودن شرايط براي عملياتي كردن آن از جمله مهمترين فعاليتهاي بورس در سال گذشته بوده است.

هاشميان گفت: مطالعات و برنامه‌ريزي براي الكترونيكي كردن معاملات به منظور جلوگيري از توسعه فيزيكي تالارها و تطبيق با بورس‌هاي پيشرفته جهان، اصلاح و بهبود سيستم نرم‌افزاري معاملا، فراخوان عمومي براي انتخاب 10 كارگزار جديد بر اساس مصوبات شوراي بورس و آئين‌نامه‌هاي مربوط كه تاكنون 9 گروه از آنها مشخص و براي طر مراحل بعدي به آنها اعلام شده است از جمله ديگر اقدامات انجام شده در سال قبل مي‌باشد.

وي در خصوص ديگر فعاليتهاي انجام شده در سال گذشته خاطر نشان ساخت: برقراري سيستم براي كنترل مضاعف عمليات پاياپاي، ايجاد حساب تضمين و عملياتي نمودن آن، پيگيري مراحل اداري و قانوني براي حقوقي شدن كارگزاران و صدور پروانه براي تعدادي از آنها، عملياتي نمودن معاملات قراردادهاي آتي در قالب يك پروژه (كه مراحل نهايي خود را سپري مي‌كند) ايجاد بانك اطلاعاتي درباره توليد، صادرات، واردات و قيمت‌هاي داخلي و جهاني انواع محصولات مورد عرصه در بورس به منظور تقويت تحليل‌هاي كارشناس و اطلاع رساني بورس، از ديگر اقدامات انجام شده مي‌باشد.

هاشميان گفت: طراحي و بهره‌برداري از سايت انگليسي بورس، اصلاح و ارتقاء سيستم انفورماتيك سازمان و به حداقل رساندن زمان تاخير (نزديك به صفر) در انجام معاملات همزمان تالار تهران و اصفهان از جمله فعاليتهاي بورس در سال گذشته بوده است.

وي گفت: در سال گذشته از مجموع 2900 قرارداد معاملات در بورس فلزات تهران جمعا تعداد 50 فقره شكايت واصل شد كه 32 فقره از آنها مورد رسيدگي قرار گرفته و حل و فصل شده و مابقي نيز در حال رسيدگي است.

دبيركل بورس فلزات تهران درباره برنامه‌هاي بورس در سال 85 نيز گفت: بديهي است كه يكي از مهمترين برنامه‌ها و فعاليتهاي بورس در سال جاري انجام اقدامات لازم به منظور تطبيق با قانون جديد بازار سرمايه مي‌باشد كه البته تلاشهايي از اواخر سال قبل آغاز شده و در سال جاري نيز اين اقدامات ادامه يافته و ساختار سازمان بورس فلزات تهران بطور كامل با قانون جديد تطبيق داده خواهد شد كه در همين راستا پيش‌نويس اساسنامه شركت جديد بورس فلزات براي تصويب به هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار تقديم شده است.

وي گفت: به محض تصويب و ابلاغ اين اساسنامه نسبت به ثبت‌نام و پذيره نويسي و تشكيل شركت سهامي بورس فلزات و ساير مراحل بعدي اقدام خواهيم كرد.

وي گفت: همچنين اميدواريم با بررسي و تاييد صلاحيت كارگزاران جديد و صدور پروانه فعاليت براي آنها به زودي شاهد پيوستن 10 كارگزار جديد به بورس فلزات باشيم كه در آن صورت كليه فعالان بازار فلزات به ويژه تعاوني‌ها، سنديكاها و انجمن‌هاي توليدي و توزيعي فلزات نيز صاحب كارگزاري خواهند شد.

براساس اين گزارش در اين مجمع پس از استماع گزارش بازرس و حسابرس قانوني سازمان، مجمع صورت‌هاي مالي سال 84 بورس فلزات تهران را به اتفاق آراء تصويب نمود.

