230 عنوان كتاب مرتبط با پيامبر اسلام (ص) به نمايش گذاشته شد

به گزارش مهر و بنا بر اعلام روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان رباط كريم، در نمايشگاه تازه هاي نشر امسال در شهرستان رباط كريم، علاوه بر كتاب هاي ارائه شده، بيش از 230 عنوان كتاب با موضوعاتي چون معراج، غزوات پيامبر، پيامبر و كودكان، تاريخ زندگي پيامبر و سنن النبي و احاديث به نمايش درآمده است.

در اين نمايشگاه بيش از 7400 عنوان كتاب كه از سال 83 به بعد چاپ شده اند، عرضه شده است. علاقمندان مي توانند تا دهم خرداد همه روزه از ساعت 9 الي 19 با مراجعه به مصلاي امام خميني (ره) شهرستان رباط كريم از آثار ارائه شده ديدن نمايند. بخش جنبي اين نمايشگاه را همايش روحانيون، كارگاه خوشنويسي و هنرهاي تجسمي و نشست تخصصي هنرمندان تشكيل مي دهد.