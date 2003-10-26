آصفي : منتظر اعتماد سازي اروپاييان هستيم

وي در نشست هفتگي با خبرنگاران داخلي و خارجي درباره ليست بازداشتي هاي القاعده و تحويل آن به سازمان ملل متحد گفت : كشورهاي مختلف دراجراي قطعنامه 1455 گزارش كار خود را به شوراي امنيت وكميته مربوطه ارائه مي دهند ، ايران نيز مثل ساير كشورها گزارش كار خود را در چار چوب اجراي اين قطعنامه به شوراي امنيت و كميته ارائه كرده است ودر چند روز اخير گزارش ايران به صورت سند منتشر شده است.سخنگوي وزارت امور خارجه افزود : آن اخباري كه دررسانه ها مطرح مي شود حول و حوش اين گزارش است. درگزارش ايران اسامي 78 نفر مظنون را كه دستگير شده و سپس به كشورهاي خودشان تحويل داده شده بودند قبلا به كميته اعلام كرديم، در جلسه اخيرهم اسامي 147 نفر ديگر را داديم . اينها افرادي بودند كه وارد كشور شده بودند و پس از دستگيري به كشورهاي خود مسترد شدند. همچنين اسامي بيش از2300 نفري كه به صورت غير قانوني و طي دوره آبانماه سال 1381 تا تيرماه سال 1382 از مرز پاكستان وارد خاك ايران شده بودند كه ما بلافاصله آنها را دستگير و به نيروهاي پاكستاني تحويل داديم ،اعلام كرديم اين كل ليستي بوده كه به كميته تحويل داده شده است.وي درباره تفاوت تفسير ايران و اتحاديه اروپا از توافق تهران درباره پروتكل الحاقي گفت : فكر نمي كنم تفاوتي با هم داشته باشند به هرحال تعليق معناي مشخصي دارد و ما به طور موقت موضوع غني سازي را به صورت تعليق درمي آوريم و اين مسئله را به كشورهاي اروپايي اعلام كرده و منتظر هستيم كه در روند كاراعتماد سازي به وجود آيد.آصفي تاكيد كرد: مااز حق خود براي استفاده از فناوري صلح آميز هسته اي چشم پوشي نخواهيم كرد و اين حق مشروع و طبيعي مردم ايران است و تصور نمي كنم كه تفسير متفاوتي وجود داشته باشد تعليق چيز موقتي است و هر وقت احساس كنيم تعليق را كنار بگذاريم، اين كار را خواهيم كرد .سخنگوي وزارت امور خارجه درباره سياست ايران نسبت به گروه القاعده تاكيد كرد: آن كاري راكه ما براي مبارزه با القاعده و يا گروههاي خشونت طلب انجام مي دهيم به خاطر مسئوليت ها و براساس تصميم و تشخيص مسئولين كشوراست ، مدتها قبل اين كار را شروع كرديم حتي قبل ازاينكه آمريكا متوجه شود كه اين گروهها تروريست هستند و يا به دنبال خشونت هستند . زماني كه آمريكاييها از اين گروهها حمايت مي كرد ما از مخالفين اين گروهها بوديم و اين چيزي كه ايران دراين خصوص انجام مي دهد براساس سياستهاي مستقل خود است و روشن است كه ما القاعده را در ايران پناه نمي دهيم و القاعده در ايران هيچ جايي ندارد. اخباري كه در خصوص بعضي افراد گفته مي شود به هيچ وجه درست نيست اين قبيل اخبار بيشتراخباري هستند كه براساس شايعه، حدس و گمان وجود دارد. درخصوص اينكه چه كساني در ايران حضور دارد با توجه به ابعاد امنيتي ايران ترجيح مي دهيم كه از افشاي نام افرادي كه در ايران هستند خودداري كنيم .

آصفي درباره پذيرش پروتكل الحاقي درآخرين لحظه و زمان تصويب آن گفت : ما براي پروتكل پيش شرط تعيين نكرده ايم بلكه ملاحظات و حقوق طبيعي خود را گفتيم و خوشحال هستيم كه اين حقوق و ملاحظات ما مورد توجه قرار گرفت و رعايت شد من اين توافقي را كه به دست آمد يك توافق منطقي و منافع مدار مي بينم يعني نه از اين توافق ذوق زده هستم و نه احساس شكست مي كنم اين يك بيانيه منطقي و منافع مدار بود چون منافع ايران را تامين مي كرد و فكر مي كنم قدم برداشته شده توسط ايران براي حفظ منافع خود و مسئوليت هاي بين المللي و تامين ملاحظات و نظراتش يك قدم بزرگي بود. گمان مي كنم اقدام بسيار مناسبي درآخرين لحظات صورت گرفت. به هر حال مذاكره و تصميم گيري درباره امضاي پروتكل از يك زماني شروع مي شود و زماني لازم است .

سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد : ما دو موضوع پيش رو داشتيم يكي اينكه در داخل بايد به يك اجماع برسيم كه اين كار عملي خواهد شد دوم اينكه در خارج به اين اطمينان برسيم كه ملاحظات ما رعايت شود. جمع اين دو مسئله طبيعي است كه زمان مي برد برخي مي گويند كه دقيقه نود بوده است من اعتقاد ندارم كه دقيقه نود بوده باشد.

وي درباره موضع ايران در صورت عدم پايبندي طرفهاي ديگر به توافقات به عمل آمده درتهران گفت: ما موضع نمي گيريم بلكه ما عمل مي كنيم در گفتگويي كه با اروپائيها داشتيم اعلام كرديم كه آنها بايد نشان دهند كه سياست مستقلي دارند. همكاري همكاري را به دنبال دارد اگر اروپا همكاري كند مي تواند انتظار داشته باشد كه ايران نيز همكاري كند و اگر نكند نمي تواند انتظار همكاري داشته باشد طرفين بايد به مسائلي كه در تهران گفته اند متعهد باشند و اگر اروپا بخواهد اين كار را نكند شرايط ديگري پيش خواهد آمد. ما ترديد داريم كه سه تا وزير خارجه اروپايي بيايند يك مطالبي را تاييد كنند و بپذيرند و خلاف آن را انجام دهند به هرحال اين پروتكل بايد مراحلش انجام شود ودر نهايت مجلس شوراي اسلامي تصميم خواهد گرفت.

وي درباره ورود شش تن از بازرسان آژانس به ايران در چار چوب پروتكل گفت : ما هفته گذشته يك گزارش 200 صفحه اي از فعاليتها و اقدامات خود به آژانس ارائه داديم و افرادي كه از آژانس وارد شدند درحال بررسي آن گزارش هستند.

سخنگوي وزارت امورخارجه درباره وضعيت مستند سازان و سليمانپور گفت : آقاي خرازي به هنگام سفروزير امورخارجه انگليس به تهران اين موضوع را مطرح كردند و خواستار آزادي سريع اين افراد شدند، ما اعتقاد داريم كه سليمانپور دريك پرونده آلوده، بي جهت متهم شده است و مستند سازان نيزهيچ كاري جز رسالت اطلاع رساني انجام نداده اند. استراو مجددا قول دادند كه در بازگشت به لندن موضوع را پيگيري كنند.