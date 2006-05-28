۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۵۸

تركيب هيات رئيسه مجلس از منظر نمايندگان (7)/ خادم در گفت و گو با"مهر":

هيات رئيسه جديد تعامل با دولت را اشتباه تفسير نكند

امير رضا خادم نماينده تهران به هيات رئيسه جديد توصيه كرد كه به گونه اي عمل نكند كه با شعار تعامل مثبت با دولت، مجلس به سمتي برود كه در مقابل دولت به يك نهاد كاملا خنثي تبديل شود.

امير رضا خادم درگفت وگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، عملكرد هيات رئيسه كنوني مجلس را داراي اشكال و ايراد دانست و اظهار داشت : تاكنون اعتراضات متعددي در خصوص عدم رعايت حفظ و شان نمايندگان و جايگاه مجلس توسط اعضاي هيات رئيسه، از سوي نمايندگان بيان شده است و هيات رئيسه جديد در صورت انجام انتخابات و تغييرات احتمالي بايد اين را سرلوحه كار خود قرار دهد و تعامل با دولت را اشتباه معنا و تعريف و تفسير نكند.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس تصريح كرد: هيات رئيسه نبايد به اين سمت حركت كند كه با شعار تعامل مثبت با دولت مجلس را مقابل دولت كاملا خنثي كند.

نماينده تهران ، عمكرد رئيس و نواب آن را در طول دوره عضويت در هيات رئيسه مجلس مثبت ارزيابي كرد و گفت : به نظر مي رسد، رئيس مجلس و نواب آن به سمتي حركت كردند كه با وجود تفكرات متفاوت در مجلس به اختلافات فكري و سليقه اي دامن زده نشد و اين در نوع خود ارزشمند است.

خادم ابراز اميدواري كرد در انتخابات آتي هيات رئيسه، اعضا بتوانند در جهت كارآمدي مجلس تلاش بيشتري داشته باشند.

کد مطلب 332598

