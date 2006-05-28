هيات رئيسه جديد تعامل با دولت را اشتباه تفسير نكند

امير رضا خادم درگفت وگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، عملكرد هيات رئيسه كنوني مجلس را داراي اشكال و ايراد دانست و اظهار داشت : تاكنون اعتراضات متعددي در خصوص عدم رعايت حفظ و شان نمايندگان و جايگاه مجلس توسط اعضاي هيات رئيسه، از سوي نمايندگان بيان شده است و هيات رئيسه جديد در صورت انجام انتخابات و تغييرات احتمالي بايد اين را سرلوحه كار خود قرار دهد و تعامل با دولت را اشتباه معنا و تعريف و تفسير نكند.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس تصريح كرد: هيات رئيسه نبايد به اين سمت حركت كند كه با شعار تعامل مثبت با دولت مجلس را مقابل دولت كاملا خنثي كند.

نماينده تهران ، عمكرد رئيس و نواب آن را در طول دوره عضويت در هيات رئيسه مجلس مثبت ارزيابي كرد و گفت : به نظر مي رسد، رئيس مجلس و نواب آن به سمتي حركت كردند كه با وجود تفكرات متفاوت در مجلس به اختلافات فكري و سليقه اي دامن زده نشد و اين در نوع خود ارزشمند است.

خادم ابراز اميدواري كرد در انتخابات آتي هيات رئيسه، اعضا بتوانند در جهت كارآمدي مجلس تلاش بيشتري داشته باشند.