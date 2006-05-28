ايران آمادگي جذب يك ميليون گردشگر اروپايي را دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، اسفندياررحيم مشايي درديدار با گروهي از خبرنگاران آلماني افزود: هزاره سوم را در حالي آغاز مي ‌كنيم كه بشر در نقاط مختلف جهان از وضع موجود رضايت كامل ندارند و به قدركافي به يكديگر نزديك نشده اند و همين امر باعث ايجاد تفاوت در منافع انسان‌ها، جوامع و وقوع چالشهاي فراوان براي جوامع بشري شده است.

وي گفت: ما معتقديم انسان ‌نمي ‌تواند در حوزه‌ سياست و اقتصاد بروز پيدا ‌كند و تنها در حوزه فرهنگ و هنر است كه تجلي روح، عشق و انسانيت آن نمايان مي ‌شود.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري افزود: ارتباط بين ملت‌ها يكي از بهترين و كوتاه ترين راه ها براي تحقق آينده‌ روشن بشري است، ملت‌هاي جهان بايد فارغ از دغدغه دولت‌ها، حزب‌ها و گروه‌هاي سياسي با يكديگر تعامل داشته باشند در اين ميان رسانه‌هاي گروهي نقش مهمي‌ را در روشن سازي افكار عمومي ‌برعهده دارند.

وي تصريح كرد: ايران قبل از انقلاب و پس از آن به دليل مسائل مختلف از جمله جنگ تحميلي با عراق فرصت چنداني براي توسعه‌ي گردشگري نداشت كه در سال‌هاي اخير با توجه به حمايت دولت و اركان مختلف نظام جمهوري اسلامي ‌ايران، توسعه گردشگري و ابعاد مختلف داخلي و خارجي مورد توجه قرار گرفته است.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درمورد وضعيت گردشگري ايران گفت : با توجه به ظرفيت‌هاي تاريخي و گردشگري كشورمان از آمار ورود گردشگران خارجي چندان راضي نيستيم.

مشايي افزود: ضعف اطلاع رساني، تبليغات منفي عليه ايران، عدم وجود زيرساخت‌هاي مناسب از جمله موانع اصلي توسعه‌ گردشگري ايران است بنابراين با برنامه ريزي دقيق مي توانيم گردشگري را در داخل و خارج از كشورمان توسعه دهيم.

وي در مورد سرمايه‌ گذاري كشورهاي خارجي گفت: جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در دولت جديد بسيار جدي است به طوري كه قوانين و مقررات تسهيل كننده‌ اين امر تنها مربوط به سرمايه‌گذاري داخلي نيست، بلكه شامل سرمايه گذاران خارجي نيز مي ‌شود.

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با اشاره به پروژه‌هاي مختلف اجرايي و عمراني بخش گردشگري با حضور سرمايه گذاران خارجي اظهار داشت : چندين پروژه‌ ملي و بين المللي از جمله پروژه‌ بزرگ دهكده توريستي گل شرق در كيش، با سرمايه ‌گذاري يك ميليارد و 600 ميليون يورو از سوي سرمايه گذاران آلماني به طور مشترك در ايران در حال اجرايي شدن است.

وي گفت: بزرگ ترين مشكل گردشگري ايران و ضعف تبليغات آن در جهان، مالكيت بزرگ ترين گروه‌هاي خبري توسط قدرت‌هاي بزرگ است كه علاقه‌مندند نسبت به ايران تبليغاتي منفي اشاعه دهند، به همين دليل است كه ما قصد داريم برنامه‌ تبليغاتي وسيعي در سطح جهان در دستور كارقرار دهيم.

وي گفت: گردشگري در ايران تنها محدود به توريسم فرهنگي نيست و ظرفيت‌هاي مختلفي از جمله اكوتوريسم، تورسيم منطقه ‌اي، زيارتي، روستايي، عشايري، شكار و حيات وحش و... در ايران وجود دارد.