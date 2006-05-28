۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۳۶

آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار وزير دادگستري بحرين:

ايران نزديكترين دوست كشورهاي حوزه خليج فارس است/ بحرين جايگاه ويژه‌اي در سياست خارجي جمهوري اسلامي دارد

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، جمهوري اسلامي ايران را نزديكترين دوست كشورهاي حوزه خليج فارس عنوان كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام امروز در ديدار وزير دادگستري بحرين، افزود: جمهوري اسلامي ايران با امكانات علمي و فني كه در اختيار دارد، دوست و همكار خوبي براي همسايه‌هاي خود خواهد بود و اهميت ويژه‌اي را براي تحكيم و گسترش روابط با كشورهاي اسلامي قائل است.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به حضور نيروهاي بيگانه در منطقه، تفرقه‌ افكني را خواست آنها براي رسيدن به اهدافشان عنوان كرد و گفت: هوشياري، تدبير و آينده ‌نگري، سه عامل اساسي است كه با آنها مي‌توان تفرقه افكنان را در رسيدن به اهداف نامقدس‌شان ناكام گذاشت.

وي، با تاكيد بر اهميت مسائل فلسطين، لبنان، سوريه، افغانستان و عراق براي جهان اسلامي گفت: تهديدات و القائاتي كه اكنون عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح و تلاش مي‌شود، حقوق مردم ايران در استفاده از فن‌آوري هسته‌اي سلب شود، ادامه بحران‌آفريني در منطقه است و كشورهاي منطقه بايد در مقابله با آن هوشيار باشند.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به روابط دو كشور جمهوري اسلامي ايران و بحرين آن را رو به رشد عنوان كرد و گفت: بحرين به لحاظ اشتراكات و پيوندهاي تاريخي، فرهنگي و ديني دو كشور و دو ملت جايگاه ويژه‌اي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران دارد.

محمدعلي الستري نيز در اين ديدار هدف از سفر خود به جمهوري اسلامي ايران را تداوم ارتباطات و ارتقا مناسبات دو كشور و استفاده از تجربيات جمهوري اسلامي ايران در زمينه‌هاي حقوقي و قضايي عنوان كرد.

وزير دادگستري بحرين مناسبات دو كشور را روبه رشد خواند و افزود:مناسبات ميان جمهوري اسلامي ايران و بحرين ريشه‌دار است و بين رهبران و مردم دو كشور روابط عميق و دوستانه‌اي برقرار است.

وي با اشاره به مشكلات امروز منطقه و جهان اسلام گفت: به رغم توطئه‌هاي مختلف دشمنان براي ايجاد تفرقه و تشتت در منطقه براي كشورهاي همسايه حوزه خليج فارس با توجه به منافع و سرنوشت مشترك، راهي جز همكاري و هماهنگي بيشتر باقي نمانده است.

