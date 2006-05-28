به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام امروز در ديدار وزير دادگستري بحرين، افزود: جمهوري اسلامي ايران با امكانات علمي و فني كه در اختيار دارد، دوست و همكار خوبي براي همسايه‌هاي خود خواهد بود و اهميت ويژه‌اي را براي تحكيم و گسترش روابط با كشورهاي اسلامي قائل است.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به حضور نيروهاي بيگانه در منطقه، تفرقه‌ افكني را خواست آنها براي رسيدن به اهدافشان عنوان كرد و گفت: هوشياري، تدبير و آينده ‌نگري، سه عامل اساسي است كه با آنها مي‌توان تفرقه افكنان را در رسيدن به اهداف نامقدس‌شان ناكام گذاشت.

وي، با تاكيد بر اهميت مسائل فلسطين، لبنان، سوريه، افغانستان و عراق براي جهان اسلامي گفت: تهديدات و القائاتي كه اكنون عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح و تلاش مي‌شود، حقوق مردم ايران در استفاده از فن‌آوري هسته‌اي سلب شود، ادامه بحران‌آفريني در منطقه است و كشورهاي منطقه بايد در مقابله با آن هوشيار باشند.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به روابط دو كشور جمهوري اسلامي ايران و بحرين آن را رو به رشد عنوان كرد و گفت: بحرين به لحاظ اشتراكات و پيوندهاي تاريخي، فرهنگي و ديني دو كشور و دو ملت جايگاه ويژه‌اي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران دارد.

محمدعلي الستري نيز در اين ديدار هدف از سفر خود به جمهوري اسلامي ايران را تداوم ارتباطات و ارتقا مناسبات دو كشور و استفاده از تجربيات جمهوري اسلامي ايران در زمينه‌هاي حقوقي و قضايي عنوان كرد.

وزير دادگستري بحرين مناسبات دو كشور را روبه رشد خواند و افزود:مناسبات ميان جمهوري اسلامي ايران و بحرين ريشه‌دار است و بين رهبران و مردم دو كشور روابط عميق و دوستانه‌اي برقرار است.

وي با اشاره به مشكلات امروز منطقه و جهان اسلام گفت: به رغم توطئه‌هاي مختلف دشمنان براي ايجاد تفرقه و تشتت در منطقه براي كشورهاي همسايه حوزه خليج فارس با توجه به منافع و سرنوشت مشترك، راهي جز همكاري و هماهنگي بيشتر باقي نمانده است.