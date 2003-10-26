امسال نيز حدود 40 هزار تن چاي به موجود انبارهاي غير استاندارد كشور افزوده مي شود

يك كارشناس كشاورزي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر انبار شدن چاي داخلي را يكي از پيامدهاي منفي اجراي طرح اصلاح ساختار چاي كشور ذكر كرد و افزود: طرح اصلاح ساختار چاي طرحي فاقد برنامه و كار كارشناسي است.

حميد دادپو افزود: طرح اصلاح ساختار چاي علاوه بر حمايت نكردن از كشاورزان در توليد برگ سبز چاي موجب به تعويق افتادن عمليات به زراعي و به نژادي در باغهاي چاي شد.

وي با اشاره به بدهي يك هزار و 600 ميليارد ريالي كارخانه داران در طول چهار سال اجراي طرح اصلاح ساختار چاي افزود: اين در حالي است كه براساس مصوبه هيات دولت درصورت به فروش نرفتن چاي كارخانه داران سازمان چاي موظف است با تخفيف سازمان مديريت و برنامه ريزي چاي كارخانه داران را خريداري كند .

وي با اشاره به تعيين يارانه صادراتي چاي از سوي شوراي اقتصاد افزود: تعيين يارانه چاي با قيمت كيلويي2500 ريال در سال جاري از سوي دولت علاوه بر پرداخت هزينه اضافي راهي براي فرار دولت از مشكلات بوجود آمده در صنعت چاي است .

داد پو افزود: اين در حالي است كه قبل از اجراي طرح ساختار چاي با صدور مجوز براي واردات چاي خارجي از طريق سازمان چاي ، چاي خارجي وارد شده پس از مخلوط شدن با چاي داخلي در بازار عرضه مي شد .

وي تاكيد كرد: در حال حاضر به دليل واردات غير قانوني چاي از 560 واحد بسته بندي در كشور حدود 500 كارخانه تعطيل و تعداد زيادي از كارگران بيكار شده اند.

دادپوبا اشاره به ميزان در آمد ساليانه يك چايكار از يك هكتار باغ چاي افزود: براساس برآورد انجام شده يك چايكار ازيك هكتار باغ خود حدود پنج تن برگ سبز چاي توليد مي كند كه با احتساب كيلويي 1500 ريال ، ميزان كل درآمد چايكار در طول زمان بهره برداري ساليانه حدود 9 ميليون ريال مي شود.

وي افزود: اين در حالي است كه هزينه ساليانه يك چايكار كه شامل عمليات اجرايي كاشت داشت و برداشت نيز مي شود حدود 600 تا 500 هزار تومان است .

داد پو تاكيد كرد: در حال حاضر حدود 54 هزار خانوار چايكار در 34 هزار هكتار زمين مشغول فعاليت هستند كه با اين احتساب هر چايكار كمتر از يك هكتار زمين براي كشت در اختيار دارد .