شكست تيم ملي فوتسال فني نبود / بايد حرفه اي تر عمل مي كرديم

صادق درودگرمدير تيم ملي فوتسال كشورمان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: بعنوان رئيس كميته فوتسال فدراسيون و مديرتيم ملي مي پذيرم كه مقام سومي آسيا براي تيمي كه هفت سال پياپي قهرمان آسيا بوده، شايسته نيست و ازاين بابت ازپيشگاه مردم وعلاقمندان فوتسال كشورعذرخواهي مي كنم، ولي در ازبكستان بايد با مسائل مختلفي دست وپنجه نرم مي كرديم كه پيش بيني رويارويي با چنين شرايط و جومنفي را عليه تيم ملي نداشتيم.



وي تصريح كرد: نظيرهفت دوره گذشته تيم ملي فوتسال امسال هم بايد قهرمان آسيا مي شد، ولي براي تكرار قهرماني هايمان بايد بهتر و حرفه اي ترعمل مي كرديم كه متاسفانه آمادگي رويارويي با اين شرايط را نداشتيم.



درودگر تصريح كرد: شخصا مي پذيرم كه خودم هم مرتكب اشتباهاتي شدم ومي توانستم با خويشنداري از بروزبرخي مسائل جلوگيري كنم، ولي آنچه كه مشخص است مسئولان كنفدراسيون فوتسال آسيا از اينكه بنده بطورهمزمان مديريت تيم فوتسال ايران وعضو كميته برگزار كننده باشم ناراضي هستند ومحروميتي كه بخاطرگزارش مغرضانه داور ژاپني براي من درنظرگرفته شد، گوياي همين واقعيت است.

مديرتيم ملي فوتسال با تاكيد براينكه شكست تيم ملي درازبكستان به هيچ عنوان فني نبود وعوامل ديگري در آن تاثيرگذاربود، اظهارداشت: متاسفانه از لحظه اي كه تيم ملي وارد ازبكستان شد، مسائلي براي تيم بوجود آوردند كه تلاش داشت بازيكنان تيم ملي را به لحاظ روحي، رواني تضعيف كنند و اتفاقاتي كه دربازي با اندونزي يا داوري ديداربا ژاپن رخ داد گواه اين مدعاست.



وي درمورد ديدار فينال با ژاپن گفت: بنظرمن تا قبل از اخراج نظري بازي كاملا دراختيار ما بود وتيم ژاپن كاملا درلاك دفاعي قرارداشت و با ادامه اين روند ژاپن شانسي براي پيروزي نداشت، ولي با اخراج دروازه بان ما كه درشرايط بسيارمشكوكي اتفاق افتاد، شيرازه تيم ما را ازهم پاشيد. ضمن اينكه به نظر اتخاذ سيستم 5-0( استفاده از بازيكن آزاد بجاي دروازه بان ) ازسوي جورانديرو و استفاده از وحيد شمسايي بعنوان بازيكن آزاد دردقايق پاياني بازي اشتباه بود كه باعث شد شكست سنگيني براي تيم ملي رقم بخورد.



درودگر درمورد احتمال تغييرات در راس كادرفني تيم ملي فوتسال اظهارداشت: هيچگونه تغييري دركادرمربيان تيم ملي فوتسال مدنظرنيست، ولي بي ترديد كادرفني بايد تقويت شود و روند جوانگرايي كه درتيم ملي فوتسال آغازشده با قوت وقدرت ادامه خواهد يافت، چرا كه موفقيتهاي آينده فوتسال درگرو همين جوانگرايي است.



وي درپايان خاطرنشان كرد: بهرحال ركورد 7 دوره قهرماني آسيا و يك دوره قهرماني دربازيهاي سالني آسيا ديگر تكرارنخواهد شد و دراين راه فدراسيون فوتبال همه گونه حمايتي را ازتيم ملي فوتسال انجام داد وحتي در راه برگزاري ديدارهاي تداركاتي نيز ازهيچ تلاشي فروگذارنبود، ولي شرايط به گونه اي پيش رفت كه امكان برگزاري ديدارهاي تداركاتي مناسب براي تيم ملي فوتسال فراهم نشد و ازاين نظر در روند مسابقات ناگزيربوديم اشكالات فني تيم را برطرف كنيم.