دور دوم مذاكرات لاريجاني و ايوانف آغاز شد

به گزارش خبرنگار "مهر"، در پي مذاكرات 3 ساعته صبح امروز علي لاريجاني با ايگور ايوانف در محل دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ، دور دوم اين مذاكرات دقايقي پيش در تهران آغاز شد .ايگورايوانف به همراه سرگئي كيسلياك معاون وزير امور خارجه روسيه بامداد امروزبراي تبادل نظر ورايزني وارد تهران شدند.انتظار مي رود طرح پيشنهادي مسكو در خصوص غني سازي مشترك اورانيوم در خاك اين كشور همچنين نتايج رايزني هاي گروه 1+5 محور اين گفتگو ها باشد .با توجه به سفرعصر امروز منوچهر متكي وزير امورخارجه به مالزي و طولاني شدن ديدارلاريجاني و ايوانف ديدار دبير شوراي عالي امنيت ملي روسيه با وزير امور خارجه كشورمان برگزار نمي شود .

ايوانف پيش از اين نيزدر نوامبر سال 2005 براي ارائه طرح روسيه به مقامات كشورمان به ايران سفر كرده بود.

