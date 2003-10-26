گزارش تصويري مراسم اختتاميه جشنواره فيلم كوتاه تهران





برادران يغمائيان كارگردانان انيميشن " خورشيد مصر " در جمع فيلمسازان كوتاه





عليرضا شجاع نوري عضو ايراني هيئت داوران بخش بين الملل

و مدير بخش سينما تجربه بنياد سينمايي فارابي دكنار محمد آفريده



گفتمان دوستانه در مورد انيميشن منتخب





اولين حضور جشنواره اي وزير و دومين حضور معاون سينمايي در جشنواره

فيلم كوتاه تهران









مديران انجمن سينماي جوان پس از يك هفته تلاش در انتظار معرفي

بهترين ها



داوران بخش بين الملل







تنها دونفر از پنج عضو هيئت داوران بخش مسابقه ملي در مراسم حضور داشتند



تنديس جشنواره در انتظار صاحبين تازه













مهدي نادري جايزه خود را به همكار صدابردارش اهدا كرد











شهرام مكري كارگردان فيلم" طوفان سنجاقك" بهتيرن فيلم تجربي





